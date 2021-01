Dorismar como la diosa de la lujuria en traje de baño de encaje

Dorismar de 45 años de edad reventó una vez más las redes sociales al ponerse un traje de baño en color blanco con el cual acentuó su figura de modelo, puede se le miraba impresionante a la mujer originaria de Buenos Aires, pero que conquistó a México con su belleza hace ya varios años.

En la foto se puede ver a Dorismar con un traje de baño en color blanco con el que se miraba como una verdadera diosa, pues aunque esté era talla demasiado chica a ella no le importó y se lo puso con mucho orgullo con el fin de promocionar su ya famoso only fans, donde cuenta con varios suscriptores, quienes pueden apreciar la belleza de la también actriz.

Para quienes no lo saben Dorismar tiene unas curvas de impacto con las que ha tenido la oportunidad de realizar papeles muy coquetos en la pantalla chica y es que para los que no saben la famosa es una mujer muy preparada, pues Dorismar le hace a todo, desde la actuación, hasta la cantada el punto es que siempre está haciendo algo pues trabajar es muy importante para la artista quien ya tiene un hijo el cual es el motivo para que la artista siga adelante.

La foto de Dorismar alcanzó más de 43 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber que se sigue viendo como una chica de veinte años con esas curvas y que no le pide nada a nadie, pues Dorismar tiene todo en su lugar, además de una humildad que le dan más puntos entre sus fans quienes le han comentado que es una mujer con los pies sobre la tierra.

Otra de las cosas por las que el público quiere a Dorismar es por cómo se le ve el maquillaje, es decir ella en todo momento luce solamente un poco de labial y rubor con el cual enamora a más de uno, pues a la modelo de le hace mucho el exagerar con el maquillaje, en especial cuando es para una sesión de fotos, pues ella ya sabe cómo deslumbrar en especial cuando son campañas de publicidad.

Dorismar a pesar de ser una mujer muy exuberante en todos los aspectos, más de uno de sus fans han creído que para enamorarla se necesita ser un hombre millonario, pero lo que pocos saben es que la chica ha dicho en unas entrevistas que a ella le gustan los hombres románticos que la inviten a cenar, le regalen rosas y dediquen canciones de amor, algo que le dio esperanzas a sus millones de admiradores quienes la aman con locura al ver sus admiradores.

"Así es siempre bien hermosa me podría mandar un saludo por favor", "Eso y más merezco, pero con eso me confirmó dicen por hay", "Sin duda eres la más mamasita te amo y que note mandas un besito corazón", "Y tú eres una flor que no nada más deseo ver", "Dorismar tú eres la flor más bella del mundo", le escriben a Dorismar en redes sociales.

Dorismar también es considerada como una mujer fitness muy entregada, es por eso que varios programas de espectáculos la invitan para que no solo comparta sus rutinas de ejercicio, sino de alimentación, ya que la artista sabe que para mantener ese cuerpo de diosa se tiene que comer de manera saludable.

Dorismar con cuerpazo de diosa en traje de baño/Instagram

Cabe mencionar que Dorismar ha tenido tanta popularidad fuera de su natal Buenos Aires, Argentina que ella ha preferido darles las gracias por medio de sus fotos subidas de tono con las que derrite Instagram a todo momento, pero sobre todo que es una mujer que no va a parar de trabajar algo por lo que es muy elogiada por sus fans y compañeros de trabajo.