Dorismar como la diosa venus de espaldas provoca a las redes

Dorismar de 45 años de edad vuelve a causar tremendo impacto en Instagram al dejarse ver como la Diosa Venus, ya que apareció con lencería de encaje demasiado apretaditas causando reacciones de todo tipo entre sus fans, quienes le hicieron saber que se miraba muy bien, ya que Dorismar siempre ha llamado la atención de millones.

Dicha imagen de espaldas le sirvió a Dorismar para su promocional en Only Fans, donde la vemos demasiado seductora, pues no solo aparece como Dios la trajo al mundo, sino que se avienta unas poses demasiado provocativas, pues para quienes no lo saben la mujer originaria de Buenos Aires, Argentina, tiene varios años modelando, por lo que todo es pan comido para ella.

"Eres todo una diosa griega", "Tebes muy hermosa y muy sexy mamasita", "Aunque tu belleza es lo más simple, siempre me logra cautivar", "Manos arriba mi amor esto es un asalto te robaré tu corazón tu belleza y tú vida porque ya somos él un con el otro te amo mujer bella", "Dientes me harían falta para morderte todita...", le escriben a Dorismar en redes.

Dorismar no solo enamora con el cuerpazo que se carga, su bella sonrisa deja a más de uno enganchado y es que además de físico a Dorismar le sobra carisma, por lo que muchos se sienten demasiado conectados a la argentina que acapara miradas no solo en su país natal, sino en México donde asegura que viven todos sus fans, mientras que Estados Unidos tampoco le hace el feo.

Otra de las cosas por las que Dorismar también cautiva al público es que siempre se ha manejado con honestidad en el medio del espectáculo, es decir ella lejos de meterse en escándalos, siempre ha tratado de trabajar arduamente, razón por la que muchos admiran a Dorismar, quien es considerada una verdadera diosa desde hace tiempo.

Para quienes no lo saben, Dorismar sabe dividir muy bien su tiempo cuando este lo requiere, pues la también actriz viaja demasiado por cuestiones de trabajo, pero no por eso descuida a su hija, por lo que siempre trata de pasar el mayor tiempo con ella, y es que la misma artista ha dicho que no quiere descuidarla.

Dorismar demasiado coqueta en su foto/Instagram

Dorismar también es símbolo de disciplina, es decir ella siempre está comiendo bien, además de hacer ejercicio, pues más que curvas le gusta estar tonificada, pues le gusta que su piel se vea dura y firme razón por la que muchos quisieran conocerla en persona.

La fama de Dorismar es tan grande que muchos antros la han contratado para que sus fans la puedan conocer, por lo que muchos se quedan impactados, ya que en redes sociales hay comentarios donde el público ha dicho que la argentina es más bella en persona.

Cabe mencionar que Dorismar no solo es modelo como muchos piensan, ya que se ha lanzado como actriz, cantante y hasta conductora dejando en claro que a la hora estrella de Only Fans le gusta hacer de todo.

