Dorismar con bragas brasileiras no deja nada a la imaginación con el tamaño

Dorismar de 46 años de edad cuando trata de ponerle un toque picante a las redes, sabe muy bien como hacerlo, prueba de ello fue la foto que compartió en su cuenta de Instagram donde se le ve con unas bragas brasileiras de infarto, poniendo a sus fans de cabeza con la belleza que se carga.

En la foto se puede ver a la modelo nacida en Buenos Aires, Argentina posando ante la cámara con una gran sonrisa, la cual nunca ha podido faltar en sus fotos, pero sus bragas brasileiras pusieron a temblar a más de uno debido al físico de diosa que se carga Dorismar desde hace años.

Dos piezas, pero de distintos tonos, fue el outfit caluroso que modelo la también actriz de telenovela, quien es famosa por modelar en diversas revistas para caballeros, además siempre ha recibido muy buenas críticas por su actitud, pues nunca se ha portado soberbia con los fans o con la prensa, es por eso que aman tanto a esta mujer.

"@dorismartv Busco un amor que me tome de la mano y camine junto a mí hacia la misma dirección, de nobles sentimientos, de quien me enamore por su inteligencia", "Siempre te seguí desde Argentina. Belleza total. Increíble diosa preciosa...", "Del cielo bajo un pintor para pintar tu bella figura, pero no encontró color para tanta hermosura", le escriben a Dorismar.

Para quienes no lo saben la guapa modelo argentina siempre se ha interesado por modelar, ya sea con los mejores outfits, o como Dios la trajo al mundo, pues sabe que su físico es monumental en todos los aspectos, además a la famosa le encanta ser la diosa de las portadas.

Otra de las cosas que llaman la atención de esa belleza es cuando la vemos junto a Celia Lora, quien se ha convertido en su gran amiga y con quien ha compartido experiencias de todo tipo, pues como ya lo saben, la hija de Alex Lora también modela, por lo que ha vivido cosas muy similares a las de la madura mujer.

Cabe mencionar que Dorismar nunca ha estado en algún escándalo y desea seguir así en lo que reste de su carrera.

