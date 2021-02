Dorismar con pasitos de coqueta y altanera la llaman diosa del amor

Dorismar de 45 años de edad desató la locura en sus redes sociales pues lanzó una video donde se le ve caminando de una manera muy coqueta y altanera, pues al parecer quiso enamorar a sus millones de fans con sus pasos causando tremendo alboroto, pues no pasó más de diez segundos, para que la artista pusiera a temblar a todos.

En el video se puede ver a Dorismar con un short de mezclilla y un sostén con el cual dejó en claro que ella no necesita de mucho para verse como una verdadera diosa, pues solo ocupó de una sonrisa además de una mirada fija para ser un éxito total pues se lo hicieron saber en los comentarios que le lanzaron a la mujer originaria de Buenos Aires, Argentina.

Hola doricita preciosa que espalda más linda para darle un mordisco suave", "Siempre tan bella siempre tan hermosa", "Bailas muy bien saludos, preciosa mujer", "Tu sonrisa tan bella Saludos Doris que estés muy bien muchos besos y abrazos", "Ay nena no me importa que usted sea mayor que yo", "Eres toda una seductora coqueta Doris, no cabe duda de eso", le escribieron a Dorismar en el video.

Para quienes no lo saben del todo, Dorismar tiene una cuenta de only fans, donde desata la locura en todos los aspectos, es decir ella publica algunos video cortos o algunas imágenes algo subidas de tono, para que sus seguidores se animen a suscribirse a su only fans donde le va de maravilla a la modelo quien ya sabe como es dicho mundo.

Pero eso no es todo, ya que Dorismar también lanza mensajes de reflexión para sus fans los cuales son algo cortos, es decir ella siempre está tratando de que sus fans estén bien y con algunas palabras los hace sentir mejor, aunque también su escultural cuerpo logra que más de uno se sienta mejor, en especial cuando se pone traje de baño.

Otra de las cosas por las que Dorismar es llamada una diosa es por la altura de casi 1.80 acerca, pues esto le da mucho más peso a su personalidad, ya que la mujer se puede poner en un árbol y reventar internet debido a lo llamativa que es, además las poses que usa deja a más de uno helado en especial a quienes ya conocen la manera de enganchar de Dorismar.

A pesar de que Dorismar tiene mucha popularidad en only fans, millones de sus fans esperan una colaboración de la también actriz con otras chicas del medio para realizar videos subidos de tono al estilo de Celia Lora a quien le encanta tener amigas para sus videos y aunque ambas ya estuvieron juntas en el canal de la modelo Playboy para una entrevista sus seguidores se quedaron con ganas.

En dicho video más de uno quedo sorprendido, ya que Dorismar se mostró en todo momento como una mujer elegante y es que cada una de sus respuestas dejaron encantados a los que vieron en el video, pues pensaron que verían a una mujer vulgar e incluso indiferente con su manera de contestar, pero la cátedra de buenos modales se lucieron en el video.

Dorismar también es popular por compartir sus secretos de belleza, ya que le gusta que sus fans mujeres usen la dieta que ella hace durante su rutina diaria, pues nunca puede faltar el pescado o la avena en la mesa de Dorismar, pues estos alimentos son algunos de los tantos que la mantienen bella y fuerte, en especial cuando sabe que tiene que prepararse para una sesión fotográfica.