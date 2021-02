Dorismar con ropa de encaje asegura que se le ve mejor que a cualquier mujer

Dorismar de 45 años de edad vuelve a dejar que la ropa de encaje se le ven mejor a ella que a cualquier otra mujer, prueba de ello fue la foto que compartió en su Instagram, donde se le ve con dicha pieza en color negro con la cual su cuerpazo brilla como nunca antes, pues es bien sabido que la mujer originaria de Buenos Aires, Argentina tiene un cuerpo que impone.

La foto de Dorismar alcanzó más de 38 mil likes y los fans de Dorismar, le hicieron saber que son pocas las mujeres que se ven como ella, pues el cuerpazo que se carga la también actriz le ha costado mucho ejercicio, además de una disciplina que lleva desde hace años, pero eso no es todo, pues algunos fans de Dorismar, aseguran que la genética que tiene podría estar a su favor.

"Hermosa radiante dorismartv, saludos buenas noches que estés bien", "Mi amor qué Bonita esta princesa", "Que maravilloso sueño eres con ese color princesa Doris", "Hola chica que tengas un bonito fin de semana cuídate mucho vale bendiciones recibe un abrazo con mucho cariño", "Hermosa como siempre ¿me podrías mandar saluditos por favor?", le escriben a Dorismar en la foto.

Otra de las cosas por las que Dorismar es muy ovacionada es por la convivencia que tiene con sus fans, pues en cuanto a las firmas de autógrafos la bella modelo no solo firma las fotos de sus fieles fans, también se toma la foto del recuerdo con ellos, dejando en claro que no tiene aires de diva como muchos piensan, pues la también actriz, trata de ser lo más humilde posible.

Aunque algunos no lo saben, Dorismar mantiene una relación sentimental con Alejandro Schiff, quien fue mánager de la argentina por varios años, pero tiempo después ambos decidieron formar una relación, la cual va viento en popa pues a pesar de las coquetas fotos de Dorismar, su galán para nada es celoso, pues sabe lo importante que es la carrera de su amada la cual siempre ha dado de que hablar.

Dorismar también es considerada una mujer seria que no pretende ninguna rivalidad con otra mujer del medio, pues la famosa sabe muy bien que el sol sale para todos y es que como muchos saben varias chicas tienen only fans, pero Dorismar no trata de hacerles competencia a ninguna de ellas, al contrario la modelo podría colaborar con ellas en algún momento.

Para quienes no lo saben Dorismar a pesar de ser modelo, también es una mujer fitness que le gusta dar clases en los programas matutinos, es decir pone a todos hacer ejercicio, ya que le encanta compartir sus rutinas de ejercicios, pues sus fans se la han pedido infinidad de veces, por lo que Dorismar de inmediato accedió a dar clases en la televisión.

Dorismar también es una mujer que le encanta que vestirse de diversos personajes para darle publicidad a su only fans, algunos de sus trajes han sido como colegiala, policía y hasta enfermera, por lo que más de uno queda hipnotizado por la belleza que se carga la guapa mujer que casi mide 1,80 por lo que sería imposible dejar de ver a dicho monumento el cual revienta las redes cada que quiere.

Dorismar se puso una ropa de encaje de lujo/Instagram

Recordemos que algunos de los proyectos que ha realizado Dorismar ha sido para programas chuscos donde ella es la protagonista de la trama pues es la típica mujer atractiva que vuelve loco a cualquiera, aunque a Dorismar le gusta ser versátil con sus personajes.