Dorismar con traje de baño de leopardo posa de espaldas

Dorismar de 45 años de edad, vuelve a dar cátedra de como se debe incendiar las redes sociales si te pones traje de baño de leopardo y la fórmula de esta es posar de espaldas, pues a la actriz le encanta que sus fans vean sus atributos mucho más cerca, es por eso que se salió de la alberca, para tomarse la desafiante foto.

Pero el gancho que quiso compartir Dorismar con esta foto es para incitar a sus fans a que vayan a su only fans, pues Dorismar tiene algún tiempo con este y le ha ido de maravilla, pues millones se han suscrito a este prueba de ello es como le cometan las fotos sus seguidores en Instagram, donde le dicen que sus videos son un verdadero agasajo.

La foto de la mujer nacida en Buenos Aires, alcanzó más de 45 mil likes, donde se le ve con el traje de baño de dos piezas, además el cuerpazo que se le ve a la actriz es único, basta con verle la cintura a Dorismar, donde más de uno queda impactado por lo plana que se le ve, además el bronceado que se carga la también cantante pone a temblar a más de uno por lo irresistible que se ve.

"Woowww que mujer tan sensual y hermosa eres Dorismar me puedes mandar un besito porfas", "Eres muy hermosa mi encanta mándame besitos saludos de Brasil", "Hermosa bb me podrías mandar un besito por favor?", "Pero contigo me excito más el corazón late más fuerte como quieres que haga calma", "Excelente dorismar eres una mujer muy hermosa me alegras el dia saludos", le escriben a Dorismar.

Lo que también llama la atención de Dorismar, es que casi siempre aparece con una sonrisa muy picara, con la cual quiere poner a temblar a todos, por si fuera poco, la mujer es querida por derrochar humildad en todos los aspectos, pues cuando la vemos hablar con la prensa se puede ver con sus palabras la calidad de persona que es.

Además Dorismar se ha caracterizado por ser una mujer muy trabajadora, pues a televisora que la inviten, ella va sin ningún pendiente, pero eso no es todo, con todos los conductores logra una química increíble con la que habla deja un buen saber de boca, pues a pesar de ser una mujer muy hermosa, ella no le hace el feo a nadie.

Dorismar es tan trabajadora que ha experimentado distintas facetas en el mundo de la farándula, pues en una ocasión se lanzó como cantante de música grupera y a pesar de que no le fue tan mal, se dio cuenta que lo suyo era modelar, por lo que siguió apareciendo en revistas para caballeros.

A pesar de la pandemia de Covid-19, Dorismar no ha parado de trabajar prueba de ello es cuando la vemos muy activa en el gimnasio, donde trata de fortalecer su cuerpo en todo momento, pues aunque muchos no lo crean el físico de Dorismar es completamente natural, pues desde hace años le ha dado con todo al gym.

Dorismar con su cuerpazo en traje de baño/Instagram

Dorismar también da mucho de que hablar en el terreno amoroso, pues al parecer ella está interesada en su trabajo, mientras que no le interesa del todo formar una relación, pues saber que su carrera vale más que un amor.