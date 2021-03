Dorismar con traje de baño se saborea una nieve de fresa

Dorismar de 45 años de edad reventó las redes sociales al aparecer con un traje de baño con el cual se deleitó una rica nieve, pues la modelo quiso quitarse el calor que ya se siente, pero aprovechó la ocasión para tomarse una foto.

En la foto se puede ver a Dorismar con un traje de baño en color azul con rosa, además se le ve tremendo cuerpazo a la mujer originaria de Buenos Aires que siempre desata la locura cuando la vemos brillas en outfits playeros.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cualquier momento es bueno para disfrutar de un helado Los espero en mi contenido exclusivo, link en la bio, escribió Dorismar en redes sociales esto después de posar en la imagen que alcanzó más de 46 mil likes en Instagram.

Leer más: Dorismar con bragas rojas desencadena lluvia de piropos de todo tipo

"Me regalas helado, se ve riquisssimo, mándame un saludo belleza", "No se porque pero ya me dieron ganas de un helado de chocolate", "Preciosa Hermosa Mí Vida Te amoo mi vida Hermosa", "Hola dorismar eres una mujer muy hermosa besos", le escribieron a Dorismar en la foto donde se le ve muy guapa.

Para quienes no lo saben Dorismar es amante de posar en traje de baño, por lo que cada vez que se pone uno, sus fans estallan de emoción por lo bella que se ve, en especial cuando es para su Only Fans.

Dorismar con su traje de baño desató la locura/Instagram

Y es que publicidad es lo que le sobra a la bella modelo que casi siempre desata la locura en Instagram cuando sube imágenes de este tipo para darle publicidad a su red social la cual marcha de maravilla, pues tiene gran éxito.

Leer más: Dorismar con taparrabos lo da todo por el todo de espaldas

Otra de las cosas que notan los fans de Dorismar es que el cuerpo que se carga cada vez más se ve mejor, ya que le da duro al gimnasio, en especial cuando quiere ponerse un outfit polémico.

“Nadie nos para”: Mario Zamora

Suscríbete aquí a Disney Plus