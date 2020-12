Dorismar desde la cama provoca suspiros irresistibles con su pijama

Dorismar de 45 años de edad nos vuelve a dar cátedra de que ella es una master en la cama, es decir una mujer que sabe posar como nadie arriba de la cama, prueba de ello es la foto que subió en Instagram hace poco donde le dice a sus fans que dejen sus problemas durmiendo, pues para ella es la mejor herramienta para todo mal.

En la foto aparece Dorismar con una pijama, pero algo subida de tono, pues es transparente, además su peinado luce perfecto en cualquier ángulo dejando en claro que hasta para dormir, la modelo originaria de Buenos Aires, Argentina tiene un glamour único que solo ella se puede dar, además Dorismar es de las pocas faranduleras que sigue manteniendo un rostro igual, es decir lejos de cirugías.

Y es que el dormir como dice Dorismar, le ayuda mucho a su cutis el cual siempre ha sido envidiado, prueba de ello es dicha foto que alcanzó más 70 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hacen saben a la argentina que se ve muy bien sobre la cama desatando la locura total.

"Cosita hermosa mándame un besito", "Me he quedado esperándote otra navidad más. De perdís un besito no?", "Woooow simplemente estás buenísima, mándame un beso de buenas noches", "Que no daría por dormir a tu lado, aunque sea solo una noche", "Eres la combinación perfecta, una cara hermosa y unas pompas perfectas", le escribieron a Dorismar en redes sociales.

Otra de las cosas por las que Dorismar es una celebridad es porque tiene una cuenta en only fans, donde le va de maravilla, basta con ver algunos adelantos que da en su cuenta de Instagram, donde deja a todos helados, pero lo hace con medida, ya que Instagram es una red social que muchas veces censura el contenido explícito, es por eso que lo hace con mucho tacto.

Dorismar con pijama blanca desató la locura total/Instagram

Dorismar también se ha convertido en una mujer digna de admirar por algo que es muy importante para ella, se trata de hacer ejercicio, pues para quienes no lo sepan, la también actriz desde muy joven es fan del ejercicio, por lo que verla en el gimnasio todos los días se ha convertido en parte de su rutina, pues le encanta demasiado estar en formar.

El vestir como una verdadera jovencita es algo que le fascina a Dorismar, pues no solo le gusta aparecer en ropa deportiva, o con shorts, también es amante de los vestidos apretaditos con los que se le ve una cintura de infarto, además de un abdomen maravilloso, por si fuera poco muchos fans le han dicho que se le ve mejor a ella que a una veinteañera.

Para Dorismar la alimentación también influye mucho, ya que todas las que hacen only fans tienen un régimen alimenticio muy estricto el cual cumplen, pues tienen que verse como unas verdaderas diosas para la cámara, al igual que Dorismar, quien ya se acostumbró a su alimentación.

Aunque Dorismar se ve como una mujer imponente, ella es todo lo contrario a lo que muchos piensan, es decir la modelo es muy tierna en todos los aspectos, ya que no le gusta ser grosera con nada ni con nadie, además Dorismar muy agradecida ha dicho que México siempre la ha tratado muy bien por lo cual le tiene un cariño único.

Cabe mencionar que Dorismar ha estado un poco alejada de la pantalla chica desde hace tiempo, por lo cual sus verdaderos fans le piden que regrese para que haga un proyecto merecedor par una reina, pero ella está enfocada en su only fans.