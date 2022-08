Dorismar en topless luce espalda y retaguardia como una diosa irresistiblemente atrevida

Dorismar de 47 años de edad, vuelve a poner a todos sus fans muy nerviosos, esto después de haber posado en topless con una blusa transparente de cristales con la cual no dejó nada a la imaginación, pues en la parte de abajo presumió una lencería super ajustada a su gran retaguardia.

Y es que la bella Dorismar quiere hipnotizar a todos con su belleza, lo cual ha logrado y esta foto no fue para menos, pues le gusta ser una de las más guapas de las redes sociales, pero sobre todo de Only Fans plataforma que le ha dado gran éxito a la modelo argentina quien se ha sabido mover muy bien en la demandada plataforma.

Más de 67 mil likes fue lo que logró Dorismar en la foto, además de varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber que ella sigue siendo la reina de todo ya sea en Only Fans o en revista para caballeros, ella sabe muy bien como arrasar a su antojo, pues ha modelado ya sea con lencería o algún disfraz siempre anda de innovadora.

"Me gustaría darte besos en tu glúteos mamacita", "Linda pose así me gustaría quedarme viéndote por una eternidad", "Muy encantadora y bella espero no sonar atrevido pero te ves bien en tanga", "Mas delicioso quizás no pueda ser, y sin mi más, ja ja ja ja ja.... Suculento. MUA", "Mamácita estas hermosa como me encantas, eres mi fantasía", "Eres una delicia de mujer mi cielo yo también te mando besos pero no te digo donde mi amo", escriben las redes.

Te puede interesar:

Además, Dorismar es una mujer muy segura que no teme al que dirán mucho menos por su hija, ya que en ocasiones le han preguntado si no tiene miedo al que dirá la menor cuando crezca, pero lejos de eso la también actriz asegura que las cosas con su hija van bien y que eso no le atemoriza, además toda su vida se ha dedicado al modelaje por lo que a estas alturas es una mujer de mente abierta.