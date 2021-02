Dorismar hace bicicleta de espaldas con short de licra y parada

Dorismar de 45 años de edad lo vuelve hacer y fue el haberse puesto un short de licra deportivo para montarse en su bicicleta y hacer spinning causando revuelo por el tremendo cuerpazo que se le ve a la mujer originaria de Argentina, quien es considerada una diosa, debido a la figura que se carga desde hace varios años, pues siempre se ha mantenido muy fitness.

En el video se puede ver a Dorismar montada en la bicicleta, pero hizo algo peculiar, fue el haberse puesto de espaldas para que su público viera que todo su cuerpo está en orden, pues en varias ocasiones los haters han dicho que la artista está flácida, pero ella tapó bocas con sus músculos duros como roca, pero sabe que para que estos se noten, necesita hacer cardio.

"Súper guapa doña Dorismar, me regalas un beso por fa","Mi amor hermosa te mando muchos besos póntelos donde quieras, Sweet thing", "¡Wooow, que hermosas imágenes, gracias por compartir!", "Toda una diosa y la más hermosa del mundo", "Quítale el asiento ala bicicleta", "No pues así si hago ejercicio!!! Dudó que se me pongan tan buenas como las tuyas pero ya tengo la motivación suficiente", le escriben a Dorismar.

Para quienes no lo saben, Dorismar es el claro ejemplo de que el ejercicio es pieza clave para que una mujer luzca bella, además a la modelo le fascina comer bien, pues a pesar de ser una mujer que viaja mucho, siempre trata de llevar todos sus alimentos a donde quiera que vaya, pero eso no es todo, pues sus rutinas de ejercicio las hace donde sea.

Y es que Dorismar lo primero que hace cuando llega a un hotel, es que el lugar debe contar con su propio gimnasio, pues antes de su presentación, ya sea en un antro o bar, ella se tiene que preparar horas antes para brillar, por lo que hace un poco de sus magníficas rutinas para que se le vea una figura de ensueño, pues quiere que la ropa se le vea bien.

Dorismar también ha sabido ganarse al público con su talento pues para quienes no están informados la diva de only fans, además de modelar canta y actúa, ya que desde muy joven se preparó para darse a conocer en el mundo del espectáculo, sabiéndose colocar no solo en Buenos Aires, también en México y Estados Unidos, aunque ella siempre ha dicho que la mayoría de sus fans son mexicanos.

A pesar de que a Dorismar le fascina posar frente a la cámara, ella es feliz cuando la invitan actuar, una de sus participaciones más recientes fue en el programa Como Dice el Dicho, donde la artista se transformó en una mujer gandaya pues así interpretó al personaje con el cual quedó fascinada, pues aunque ella no es así en la vida real, le gustan ese tipo de papeles.

Dorismar también ha manifestado que no le gustan los hombres celosos, pues en el pasado ha tenido malas experiencias con ellos, por lo que prefiere un hombre que realmente crea en su honestidad y que no sea tóxico, pues ella se define como alguien leal que solo tiene ojos para un hombre dejando en claro que es un gran partido.

Cabe mencionar que Dorismar, ya tiene pareja se trata de Alejandro Schiff, quien fue su mánager durante varios años, pero el tiempo les fue enseñando a los dos que eran el uno para el otro algo que tiene muy feliz a la ex conejita Playboy, quien está profundamente enamorada.





