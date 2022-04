Dorismar hace más calor al meterse a la regadera con su bañador que apenas se puede ver

Dorismar de 47 años de edad, siempre maneja las redes sociales a su antojo, pues ya sabe que es lo que le gusta a su público, quien queda hipnotizado con su belleza cuando la ve, prueba de ello fue la foto que compartió desde la regadera mucho antes de meterse a la piscina.

Resulta que Dorismar estaba a punto de meterse a la piscina, pero antes se fue a dar una ducha con su bañador de dos piezas con el cual se le ve una figura majestuosa a la modelo nacida en Argentina, quien hoy en día es una celebridad gracias al modelaje algo que le fascina desde muy joven.

"Una hermosa mujer, me disfruto todas y cada una de tus publicaciones, que buena está usted. Dioooos", "Yo sería muy felíz simplemente con tenerte a mi lado y no me importaría en dónde esté", "Ay ay y mucho @dorismartv belleza besos corazón toda una belleza y mas besos", "Tú eres pura felicidad dorismar espero no sonar atrevido, pero te ves bien en tanga que tengas un buen inicio de semana dorismar hermosa saludos", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, Dorismar se ha convertido en la reina de las portadas para adultos, ya que la hemos visto debutando en varias de ellas, donde se ha convertido en la estrella principal de estas, pues nadie modela como ella, además lejos de creerse una diva, la también actriz tiene una humildad que pocas famosas mantiene.

Aunque muchos creen que todo el tiempo la modelo argentina desea andar muy liberal en sus publicaciones, la realidad es que también tiene su lado serio, pues si no has visto una entrevista de ella te podrás dar cuenta que tiene anecdotas muy interesantes en su carrera y también tiene otras facetas que pocos conocemos, como ser madre.

Además, a la famosa le encanta hacer otras cosas como actuar, hacer rutinas fitness con las cuales mantiene esa figura y dar tips de alimentación, pues muchos pensarían que su físico es a base de mucho ejercicio o genética, pero en realidad es que se alimenta muy bien para lograr esos resultados de diosa.

