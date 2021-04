Dorismar le pone sabor a las redes con bañador blanco y de espaldas

Dorismar de 46 años de edad de nuevo pone a hervir las redes sociales con una foto única de ella en bañador blanco.

En la foto se puede ver a la bella mujer de espaldas y sonriendo para la cámara algo que le fascina hacer cuando se pone su bañador.

Y es que las mejores fotos de Dorismar siempre son en bañador o cuando está en el gimnasio pues se ejercita mucho.

El poder de la imaginación nos vuelve infinitos Visiten mi 0nlyF@nz para mucho más contenido, link en la bio, dice el mensaje de Dorismar.

Muchos pensarán que Dorismar no hace nada en sus ratos libres, pero la realidad es que no tiene ni tiempo, pues se la pasa promocionado su cuenta de Only Fans.

Lo más reciente en dicha red social es que ahora la modelo argentina cuenta relatos algo que tiene a todos fascinados por escuchar su bella voz.

A pesar de que Dorismar tiene mucho éxito como modelo ella no descuida su carrera como actriz, por lo que sigue tocando puertas en el mundo de la actuación.