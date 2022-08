Dorismar le pone un alto a Yanet García la retarla con su mini lencería

Dorismar de 47 años de edad, sigue causando revuelo total en las redes sociales, esto después de posar en lencería y darle tremenda lección a Yanet García de 31 quien le hace competencia en Only Fans, ya que las dos poseen unos cuerpazos naturales de impacto total con el que arrasan las redes.

Y es que si echas un vistazo en las redes sociales de ambas podrás ver como posan dejando muy poco a la imaginación, pero en este caso fue la misma Dorismar quien posó con un lencería extra chica causando revuelo dejándole en claro a Yanet García que las mujeres maduras son lo de hoy.

La foto de Dorismar alcanzó más de 25 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, donde en efecto le hicieron saber que se ve como una verdadera diosa al posar con un abrigo, además de la lencería en la parte de abajo, dejando ver el gran cuerpazo que se carga la modelo argentina quien lleva años en esta carrera la cual le ha dado mucho.

"Hermosa sexy que cuerpo tan precioso me encantas", "Que guapa que tengas un excelente día Dorismar hermosa te envío un saludo y un abrazo, espero no sonar atrevido, pero te ves bien en tanga", "Dios, el supremo o quien haya sido, hizo en ti la mujer más bella que he visto", "Dios, el supremo o quien haya sido, hizo en ti la mujer más bella que he visto", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que Dorismar llama la atención de su querido público es porque no se mete en problemas con nadie, es decir, siempre está enfocada en lo que hace sin meterse en escándalos, algo que le aplauden demasiado sus seguidores, quienes saben que tiene una carrera intachable.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que la artista también ha causado revuelo por una poderosa razón y es que el tiempo no pasa sobre ella, pues lleva tiempo trabajando y en efecto se ve espectacular esto gracias a su estilo de vida fitness el cual no cambiaría por nada, ya que le encanta.