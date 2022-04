Dorismar muere del calor y se baja el short de mezclilla para refrescarse

Dorismar de 47 años de edad, entró en calor la noche del domingo y lo que hizo fue bajarse el short mezclilla que portó, pero como era de esperararse, aprovechó para tomarse una foto y mandársela a sus fans, quienes quedaron fascinados por ver la tremenda figura que se carga esta mujer.

Fueron más de 26 mil likes los que logró Dorismar para la foto, donde se le ve como una verdadera diosa, además de su piel bronceada, pero eso no es todo, pues la modelo, deja más que en claro que sigue siendo de las mujeres favoritas de las redes sociales, pues se lo dicen a cada momento.

"Hola Hermosa Feliz Domingo y lo disfrutes al máximo saludos", "La Argentina mexicana más hermosa de todas, lo mejor para ti", "Feliz domingo, sigamos cuidandonos, recibe un fuerte abrazo y bendiciones, eres muy guapa", "Cada día más hermosa y más buena Dorismar! Sos una gran obra de arte hecha mujer. Éxitos genia y saludos desde Argentina", escriben los fans.

Para quienes no lo saben la modelo argentina, sigue muy involucrada con su cuenta de Only Fans, donde comparte contenido muy explosivo de su belleza en todos los aspectos, además siempre trata de responderle a sus fans cuando comparte una foto, ya que está muy agradecida con ellos, por el apoyo que le dan.

Otra de las cosas que llaman la atención, es que Dorismas siempre se las ingenia para crear escenarios espectaculares, es decir, le encantan posas en lugares donde sabe que tendrá éxito como en la playa, un estacionamiento, o de plano desde la cama, el punto es ser el centro de atención.

Aunque muchos no lo crean la también actriz es una mujer con compromiso, pues sale con Alejandro Schiff, desde hace varios años, incluso es su mánager, por lo que las cosas fluyen muy bien entre ambos, a pesar de que no se dejan ver mucho en público, ya que Dorismar no quiere romperles el corazón a sus fans, quienes son muchos los que están enamorados de ella, además nunca han tenido problemas, por lo que prefiere que las cosas así sigan.

