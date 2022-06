Dorismar se levanta el vestido para que sus fans se suscriban a su Only Fans

Dorismar de 47 años de edad, de nueva cuenta causó revuelo a su antojo, esto después de haberse puesto un vestido en color blanco con el que se miraba muy guapa, pero quiso darle un poco de intensidad a la foto, por lo cual posó de espaldas, para después subirse el vestido hasta arriba enseñando un poco demás.

La foto de Dorismar alcanzó más de 40 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le dijeron que en efecto se mira muy guapa, pero que fue un plus levantarse el vestido para dejar en claro que su retaguardia se mira muy bien gracias al ejercicio, además de la buena alimentación que se carga desde hace varios años.

"Mmm waooo que guapa que lindo se ve todo eso Ufff me encanta buena noche", "Hola dé verdad que hermosa y aún más te mirás ése cuerpo tan maravilloso que tienes saludos y que sigas disfrutando de este lindo miércoles", "Súper hermosa en todos los aspectos nunca pierdes tu luz eres alguien increíble", "Hermosa ya extrañaba verte te mando un super beso mándame un beso hermosa", escriben los fans a Dorismar.

Para quienes no lo saben, Dorismar es otra de las pioneras en Only Fans desde hace un tiempo, por lo cual hemos visto que en algunas de sus historias se le ve haciendo sesiones de fotos demasiado explosivas donde no solo posa de diversas maneras, pues hasta usa algunos disfraces, ya que desea encantar a su público, cosa que ha logrado.

Otra de las cosas que llaman la atención es que a Dorismar le encanta interactuar con sus fans, pues también se le ha visto comentando algunas reacciones que le mandan sus seguidores, además eso habla muy bien de ella, pues humildad es algo que siempre le ha sobrado a la bella mujer desde hace tiempo.

Te puede interesar:

Por si fuera poco, la modelo argentina nunca se ha metido en escándalos de ningún tipo, pues es una mujer que únicamente se dedica a trabajar para ofrecerle el mejor contenido a sus seguidores, quienes siguen su trayectoria desde hace años con muchos éxitos en cine y televisión.