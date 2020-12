Dorismar se pone vestido talla chica y tiene pequeño accidente

Tal parece que las curvas de Dorismar le han ocasionado algunos problemas para ponerse los vestidos, ya que la guapa modelo se quiso poner un vestido demasiado apretadito y le trajo algunos problemas, pues en la parte de sus caderas no le quedó del todo bien a la mujer originaria de Buenos Aires, Argentina, ya que era talla chica.

Por si fuera poco la modelo de 45 años de edad, posó de espaldas, causando más polémica, pues los atributos de Dorismar se hicieron notar aún más, ya que es bien sabido que la mujer tiene un cuerpo de impacto, por lo que la foto recibió más de 62 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Algo que describió la bella Dorismar en la foto es que para ella, los atardeceres son los colores más bonitos, pues al parecer le agrada mucho lo natural, así como ella, pues para quienes no lo saben la guapa mujer tiene una figura natural a base de puro ejercicio y una alimentación balanceada.

"Hermosa como siempre me mandarías un besito?", "Que hermosa eres aunque ya no me saludes soy tu primer fan!!!! Ahora sé que estás muy ocupada, pero aun así no dejar de ser hermosa", "Hola yo solo quiero que tengas un lindo y hermoso día y con mucha alegría felicidad y amor y llena de luz desde el fondo de mi corazón te mando beso", le escribieron a Dorismar.

Para quienes no creen en la figura de Dorismar, echa un vistazo a las redes sociales de la modelo, donde podrás ver como se pone hacer ejercicio de todo tipo, desde pesas hasta cardio a la actriz le encanta hacer de todo para que su cuerpo se siga viendo muy asombroso, pues sus fans lo adoran cada y más cuando se deja ver demasiado guapa en las fotos.

Otra de las cosas que ha logrado hacer Dorismar es el haberse convertido en una estrella de only fans, donde comparte contenido exclusivo es decir la argentina se deja ver como Dios la trajo al mundo, pero todo lo hace con un costo extra, pues para que sus seguidores la puedan ver necesitan suscribirse, algo que hacen de inmediato.

Dorismar con un vestido de ensueño en redes/IInstagram

Dorismar también es una mujer que le encanta provocar a sus fans, y es que una de las cosas que le encanta hacer para only fans y dar publicidad, es aparecer con mucha espuma sobre su cuerpo, donde desata la locura, pues como se dijo anteriormente la guapa modelo tiene una figura que parece difícil de creer.

La pócima de la juventud también parece estar de lado de Dorismar, ya que tiene un rostro sin nada de imperfecciones o arrugas, algo que sus seguidores le envidian, pues son pocas las artistas que logran tener un cutis tan saludable como el de ella, pero todo se debe al estilo de vida que lleva.

Y es que los fans de Dorismar le han dicho que no se haga nada en el rostro, pues cada que las famosas acuden al famoso bisturí se parecen menos a como eran en realidad por lo que han tenido que soportar el ataque de los haters, quienes no se tocan el corazón al momento de atacar a un artista.

Cabe mencionar que Dorismar es una mujer que nunca se ha metido en problemas, pues ella prefiere dar las gracias a todo y estar agradecida, además ha tenido la oportunidad de hacer varios proyectos en la industria del espectáculo, algo que ha disfrutado con mucha pasión, pues desde joven ella quería formar parte de ese mundo.