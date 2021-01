Dorismar sube foto relajada con sostén y desata la locura

Dorismar de 45 años de edad vuelve a dejar sin habla a sus millones de seguidores en Instagram, esto después de haber subido una foto muy relajada con un sostén deportivo con el cual desató la locura total, pues como todos saben la mujer originaria de Argentina tiene tremendo cuerpazo, por lo que no dudó subir una foto con esta prenda con la que desató la locura.

Pero eso no es todo, ya que Dorismar se puso una gorra con la que quiso verse un poco más coqueta, además su profunda mirada con la que ha conquistado a los usuarios causó más seducción en redes sociales, pero también la guapa mujer trata de promover su ya famoso only fans el cual es un clásico, pues lo que más desea la modelo es que más personas se suscriban.

"Súper hermosa como siempre en verdad no importa el lugar o la forma de tomarte la foto te ves muy linda lo mejor para ti bonita noche", "Mi Dorismar preciosa siempre serás mi amor platónico así pasen los años me gustaras un buen solo no te hagas cirugías en la cara como otras", "Como siempre con la razón y tu belleza espectacular muñequita hermosa", le escriben a la bella Dorismar.

A pesar de que Dorismar es considerada una dama en toda la extensión de la palabra sabe muy bien que desata la locura entre los hombres, lo que ha provocado que le manden piropos muy fuera de lugar, pero lejos de que la modelo se moleste ella trata de seguir subiendo contenido para sus redes, pues la argentina jamás haría un escándalo, pues ya sabe como se maneja el medio.

Otra de las cosas que siempre le han pedido a Dorismar sus millones de fans es saber como le hace para mantener ese cuerpazo que se carga y es que no entiende como la modelo quien ya es madre de un pequeño tine ese abdomen plano de ensueño con el que desata lujuria total, es por eso que sus fans en más de una ocasión le han dicho cuál es su dieta para lograrlo.

Día por medio siempre me desayunó un huevito, proteína con verduritas, no sé si se alcanza a ver esparragos, a media mañana de hambre, entonces unas tostaditas con mermelada dulce de cajeta de repente poquitito como que nadie vio la cosa no (...) la comida también puede ser proteína, pescado puede ser pollito también o un pedacito de carne sino comen toda la semana carne (...) yo lo necesite el carbohidrato para sentirme más fuerte", dijo Dorismar en Venga la Alegría.

Dorismar no solo se ha ganado el cariño de los hombres, también de las mujeres y es que cada que va a los programas de televisión sus compañeras de trabajo quedan fascinadas por la actitud que tiene la guapa mujer quien siempre es muy linda con todas las personas que la rodean por lo que cada que pueden le dicen en su cara que es una mujer muy linda.

Algo que le fascina a Dorismar es que la inviten a diferentes secciones para realizar rutinas de ejercicio, ya que le encanta ponerse entrenar pues sabe que su silueta se tiene que mantener activo todo el tiempo para poder seguir con ese físico de diosa que se carga, además la chica tiene tremenda personalidad en cualquier lugar que se pare.

La bella Dorismar triunfó en redes

Para quienes no lo saben Dorismar hace giras por varios países para realizar firmas de autógrafos, pues ha posado en revistas para caballero como Dios la trajo al mundo, por lo que más de uno de sus fans se mueren por conocerla.