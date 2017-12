Dos mexicanos rompen ¡insólito récord en Netflix!

Han pasado 20 años desde que nació Netflix. Ocurrió el 29 de agosto de 1997, gracias a una iniciativa de Marc Randolph y Reed Hastings.

Todo pasó debido a que Reed Hastings alquiló la cinta Apolo 13 en la conocida cadena de videoclubs Blockbuster y al devolverla con unos días de retraso, tuvo que hacerse cargo de 40 dólares de penalización. El negocio consistía en ofrecer dos servicios importantes: no hay cargos por pagos atrasados y puedes rentar desde tu casa.

Netflix no alcanzó un éxito inmediato, al principio los clientes pagaban por cada DVD que alquilaban como en Blockbuster. Con el tiempo capitalizó el éxito del DVD y su rápida expansión en los hogares estadunidenses, integrando el potencial de internet y el comercio electrónico. Hoy en día es una empresa que genera ganancias de más de 9 mil millones de dólares al año, y como compañía tiene un valor de 33 mil millones.

Latinoamérica se ha convertido en una de sus minas de oro, especialmente México, debido a que el 72 por ciento de los usuarios de internet en México posee una cuenta de Netflix, esto significa que nuestro país es el mercado con más participación donde opera la compañía de transmisión de video por internet.

México tiene 65.5 millones de internautas, una penetración de 63 % de la población mexicana de seis años en adelante, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta 2016.

De acuerdo con cifras de Netflix, México también ocupa el primer sitio en cantidad de miembros que ven Netflix todos los días. De los cuales el día que más se vio dicha plataforma en este año, fue el 8 de enero.

Uno de los datos más extraños que ha podido proporcionar Netflix, es el de un usuario que vio Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra 365 días seguidos, así como el mexicano que vio Monsters Inc. 364 veces.

Una hazaña extraordinaria, sobre todo si el usuario promedio vio 60 películas en Netflix este año.

El crecimiento e impacto de Netflix en el mundo es tal, que desde que surgió la iniciativa de producir contenidos propios han dado aún más de qué hablar.

Todo había quedado demostrado con esa exitosa serie que fue House of cards; sin embargo, al 2017 la lista de producciones ha sido alta y reconocida al grado de que este año llegaron a tener 91 nominaciones en diversas categorías en los Premios Emmy (aunque sólo se llevó tres premios).

Antes, Netflix se convirtió en el primer servicio de programación online en ganar un Globo de Oro.

Por House of Cards, Robin Wright ganó el globo a mejor actriz en un drama de la televisión por su actuación y, además, Netflix recibió otros dos Globos de Oro por Orange is the new Black y Arrested Development.

Este año, Netflix también se convirtió en uno de los grandes protagonistas del Festival de Cannes, el más importante del mundo, pues cuando se presentó la Sección Oficial nadie pensaba que la presencia de Noah Baumbach y Bong Joon-Ho pudiera escandalizar a nadie, pero las salas francesas pusieron el grito en el cielo ya que sus filmes, The Meyerowitz Stories y Okja, fueron producidos por Netflix.

Además, este año Netflix brilló en la cuarta edición de los Premios Fénix de Cine Iberoamericano con las series Club de Cuervos y Narcos al llevarse los primeros galardones otorgados a series de televisión.