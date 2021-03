Dosis de su propia medicina: Dolly Parton recibe vacuna contra Covid-19 que ayudó a financiar

EEUU.- La cantante Dolly Parton finalmente recibió la vacuna de Moderna contra el Covid-19, misma que ella ayudó a financiar.

Al haber llegado su turno en la lista de espera para recibir la vacuna, la cantante de country de 75 años recibió este martes su dosis para estar protegida contra el Covid-19, en medio de una pandemia mundial que inició hace cerca de un año.

Fue en un video en su cuenta de Twitter que Dolly Parton anunció que ya estaría por recibir su vacuna, para posteriormente ser vacunada ante las cámaras.

Recordemos que el año pasado, Dolly Parton, la conocida ‘reina del country’ había hecho una donación de cerca de un millón de dólares para la investigación y desarrollo de la vacuna contra Covid-19 que preparaba la farmacéutica Moderna.

Varios meses después, al anunciar que la vacuna estaba lista y era funcional, comenzó la distribución entre personal médico en atención a la pandemia, y los sectores vulnerables, iniciando con las personas de edad avanzada.

Siendo así, y en consideración de la gran cantidad de dinero que donó, se esperaba que Dolly Parton recibiera su dosis en la prontitud, algo que no fue así.

De acuerdo con la cantante de ‘9 to 5’, estaría dispuesta a recibir su vacuna, pero sólo lo haría cuando tocara su turno para hacerlo, manifestando que no quisiera saltar su lugar en la fila de espera solo por donar dinero, sino que quien lo necesita más la reciba primero.

Tiempo después, este martes 2 de marzo, Dolly Parton por fin recibió la vacuna para la que había donado dinero para su desarrollo. El hecho lo grabó y publicó a través de su cuenta oficial en Twitter.

“Hola, soy yo, finalmente voy a recibir mi vacuna, ¡estoy muy emocionada!”, dijo en el video. “He esperado un tiempo, y soy lo suficientemente mayor para recibirla, y lo suficiente inteligente para recibirla”.

“Estoy muy feliz de que voy a recibir mi dosis de Moderna, y quiero decirle a todo el mundo, que también deberían recibirla”.

Dolly Parton se encontraba en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee, donde se reunió con el médico que iba a aplicarle la vacuna. Para la ocasión, la cantante usó un conjunto color azul con cortes en los brazos, dejando expuesta la parte por donde debe pasar la aguja. A juego, un cubrebocas del mismo color, que se puso ante la cámara antes de que el médico se acercara a ella.

Incluso, interpretó una versión diferente de su canción ‘Jolene’, cambiando la letra para apegarse al tema de la vacuna y la importancia de recibirla.

Fue el doctor Naji Abumrad, investigador en la Universidad de Vanderbilt que personalmente, vacunó a Dolly Parton, en un encuentro en el que ambos bromeaban y fomentaban el uso de la vacuna al público.

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC — Dolly Parton (@DollyParton) March 2, 2021

El mensaje de Dolly Parton a quienes no quieren vacunarse

La cantante de ‘I will always love you’ no desaprovechó la oportunidad para enviar un contundente mensaje a quienes han optado por no vacunarse contra Covid-19, exhortándoles a que no teman a la vacuna y se la apliquen tan pronto sea su turno de hacerlo.

“Entre más pronto que logremos sentirnos mejor, más pronto podremos volver a la normalidad”, dijo. “Así que quiero decirle a todos esos cobardes por ahí, que no sean una bola de gallinas, salgan por su vacuna”.