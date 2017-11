Dr. Wagner ¿de temible luchador a "sugar daddy"?

Tras perder la máscara, en el caso de este luchador, este hecho pudo haber cambiado el destino de su carrera, y mientras que para otros ha sido para bien y para mal, para este fue la hora de tener que reinventarse; Dr Wagner lo ha hecho o sin algo de polémica, aunque generando comentarios a favor.

Cuando Dr. Wagner apenas estaba en los inicios de su carrera, usaría a su personaje tal cual lo hacía su padre, subiendo al ring con un atuendo de médico, con una bata blanca y una máscara del mismo color, pero con el paso del tiempo su vestuario incluiría colores, adquiriendo el famoso tricolor a semejanza de la bandera del país (verde, blanco y rojo), además de algunos diseños vistosos que rompían la tradición.

Pero desde que perdió la máscara, según la noticia publicada por Publimetro, los aficionados a la lucha libre comenzaron a hacer comparaciones entre el Galeno y el italiano multimillonario GIanluca Vacchi, por su apariencia física, con una barba rala y canosa.

Y para su comparación, el luchador empezaría a cambiar su estilo de vestimenta, muy semejante a la imagen de los llamados “Sugar Daddy”. Actualmente Dr. Wagner porta una barba con canas bastante abultada, además para entrar al ring comenzó a utilizar un abrigo de “piel” y collares.

Pero esta actitud no solo es para subir al ring, pues el Galeno también ha mostrado un estilo de ropa elegante en algunos casos, con camisas de vestir, jeans y zapatos, pero también utilizando chamarras de “peluche”.

Desde la pérdida de su máscara, el luchador no ha escatimado en subir fotos a sus redes sociales con esta vestimenta, pero no ha podido evitar que algunos aficionados y otros compañeros de oficio de la lucha lo critiquen, porque piensan que Wagner se ha alejado completamente de la imagen del personaje que lo hizo famoso en años anteriores.

Pese a estos comentarios; el cambio de look sido la forma de reinventarse para el Galeno del Mal, quien cuenta con 52 años, 31 de ellos como luchador.

El primer actor mexicano Eric del Castillo y su hija Verónica confirmaron durante una entrevista para el programa "Todo para la Mujer" con Maxine Woodside, que Kate del Castillo va a rechazar la medalla Belisario Domínguez.



Él dijo que su hija rechazó la medalla después de aconsejarle que ese premio no debe estar relacionado con la farándula porque podría generar malentendidos, sin embargo, recalcó que la actriz lo hubiera rechazado sin su consejo.



El padre de la famos actriz, protagonista de teleseries como "La dueña del sur" y "Dueños del paraiso", comentó que tiene un gran respeto a la medalla Belisario Domínguez y considera que, en la actualidad, se está demeritando esa premiación.

Verónica, por su parte, sentenció que apoya la forma de pensar de su padre.

"Kate, ya para callar los rumores, dijo que no va a recibir la distinción, que le quedó grande el saco, y que está muy honrada y muy agradecida, pero que eso es para héroes de México y para periodistas, y dice ella que no ha hecho nada por México en ese sentido".

Verónica, quien es periodista, piensa que la medalla no debe relacionarse con estrellas de la farándula, porque de esa manera se estaría desvirtuando su valor.



Verónica del Castillo considera que su hermana es una activista por arriesgar su vida y a su familia, sin embargo, debe poner los pies sobre la tierra y aceptar con humildad que no merece el premio.



La Medalla Belisario Domínguez se otorga desde hace 53 años por el Senado de la República a hombres y mujeres mexicanos por su servicio a la nación.

En cuanto al caso Kate-Televisa, Eric del Castillo comentó que su hija siempre ha hablado bien de la televisora a la cual le debe mucho, y no tendría por qué habla mal de ella ni mucho menos de temas como la prostitución.



El actor opina que Televisa tal vez sólo quiera presumir las estrellas con las que trabaja y menciona que cuantas empresas no contratan a edecanes para adornar.



Y esto dijo Kate.

Días atrás, cuando se dijo que Kate del Castillo fue nominada al Premio Belisario Domínguez del Senado de la República, de inmediato Kate dio su opinión al repecto.

Verónica señala que a Kate no le pareció.

“Ni siquiera le llegó a ella la propuesta oficial; Kate, ya para callar los rumores dijo que no va a recibir la distinción, que le quedó grande el saco, y que está muy honrada y muy agradecida pero que eso es para héroes de México y para periodistas, y dice ella que no ha hecho nada por México en ese sentido y que está muy agradecida”, dijo.

La reaparición.

Kate del Castillo se encuentra lista para regresar a los escenarios con el espectáculo “I'm OKate”, en el que hablará sobre la migración, el empoderamiento de la mujer y los miedos personales.

En distintos portales de noticias se informó hace uno días que este espectáculo tendrá tintes de comedia con stand up, y Del Castillo estará acompañada de sus amigas Roxana Castellanos y Shaula Vega, todos dirigidos por Bruno Bichir.

En entrevista con Notimex, Bichir platicó sobre este nuevo espectáculo que prepara al lado de Kate del Castillo, con el cual, la actriz espera liberarse de la presión que ha tenido en los últimos años, tras ser investigada por las autoridades.

Destacó que fue la propia actriz quien lo convocó para que la dirigiera en este proyecto de teatro-cabaret que se estrenará el 10 de diciembre en Fresno, California.

Se refirió a Kate y a Roxana como chicas con mucho talento, y están encantadas con el proyecto porque aborda temas fundamentales como la migración, el empoderamiento de la mujer y los miedos personales.

El espectáculo citado hará gira por Estados Unidos y aún no sabe si podría traer a México, ya que ahorita solo está pensado para la comunidad latina de Estados Unidos.

Lo que Bruno hace.

Bruno Bichir forma parte de la obra “Café de chinos” al lado de su hermano Odiseo y bajo la dirección de su padre, Alejandro Bichir.

La temporada de este montaje concluirá el próximo 27 de noviembre en esta ciudad; sin embargo, regresarán en 2018 para una nueva temporada.

El actor también participa en la serie “Absentia”, que recientemente se estrenó por la plataforma Crackle.

A sus 65 años, Verónica Castro le va a hacer ojitos a los millennials con su participación en La casa de las flores de Manolo Caro y dice que a ellos no les tiene miedo.

Aseguró que la grabación de la serie que estrenará Netflix en 2018, fue intensa.

La actriz llegó el martes a la ceremonia del Premio Italia-México, el cual es definido cómo símbolo de unión, hermandad y cooperación entre ambas naciones, y con el que fue galardonada.

Gracias a las distintas telenovelas en las que ha participado, Castro es reconocida en Italia y en distintas partes de Europa.

No quiso decir si volvería a Televisa, sólo respondía con una sonrisa.

La protagonista de telenovelas como "Mi pequeña Soledad" comentó que ella no sabe sí su hijo Cristian se está divorciado ni cuándo se casa.

Por su parte, su hermano Michel dice que no se mete mucho en la vida del cantante, pero que todo lo extravagante que es se debe a que es un artista.

Tanto Verónica como Michel explicaron que Cristian tiene una vida aparte y que no están al tanto de muchas cosas, pero que saben que cuando menos en Argentina la está pasando bien.

Años sin pareja.

Verónica Castro se encuentra en Argentina y asistió al programa de espectáculos que tiene la presentadora Susana Giménez, quien celebra 30 años de carrera y es su gran amiga.

La intérprete de "Rosa salvaje" no escapó a sus preguntas picantes e inesperadas, y la cuestiona respecto a por qué nunca se volvió a casar.

"Porque no soy 'boluda', no me gusta gastar plata en ellos, todos te la sacan. Si nunca me casé fue por mis pistolas, yo dije: ‘Yo quiero, yo puedo y yo la hago’. Finalmente termina uno poniéndose igual”.