Drake Bell dice "bye" al inglés para solo hablar español en sus redes sociales

Para nadie es secreto que Drake Bell profesa un profundo amor hacia México, sus artistas (como José José) y su gente. En esta ocasión, el artista estadounidense lo ha reafirmado al anunciar que se despedirá del inglés para dedicarse a publicar únicamente en español en sus redes sociales.

Fue en un tuit publicado la mañana de este domingo donde el cantante hizo el anuncio, causando revuelo entre sus miles de seguidores de México.

mis redes sociales ahora solo estarán en español, no más inglés", declaró.

mis redes sociales ahora solo estarán en español, no más inglés — Drake Bell (@DrakeBell) November 17, 2019

En apenas unas horas, la publicación ha recibido casi 30 mil retuits y más de 213 mil "me gusta", así como cientos de comentarios por parte de sus fans mexicanas, cuya admiración hacia el cantante ha crecido a raíz del anuncio.

No faltaron quienes incluso hicieran un llamado para que a Drake Bell le sea otorgada la nacionalidad mexicana y le pidieran cambiarse su nombre a "Drake Campana".

Si quieres ya te damos la nacionalidad mexicana ���� pic.twitter.com/DcFPrgtz30 — La Novia De ATL ��❤❤ (@kariicampos099) November 17, 2019

Al parecer la noticia no le sentó bien a todos los fans, pues entre las respuestas se encuentra la de una usuaria norteamericana que le pide al artista: "Don't forget about your American fans" (No te olvides de tus fans americanas).

La respuesta de Bell dejó boquiabiertos a muchos y aumentó el furor entre los fans mexicanos, pues lejos de seguirle la corriente, él contestó: "Aprender español".

Imagen: Captura de Twitter

Esta no es la primera vez que Drake Bell causa emoción entre sus fans manifestando su afición por México. Durante su participación en los premios Telehit, sorprendió al público al entonar la clásica canción "Cielito lindo" y dirigirse en español a sus admiradores.

Drake Bell hablando y cantando en español: se me voló la tanga pic.twitter.com/1S82tnhEHu — Mιᥴᥲ �� (@xoxoidolss) November 14, 2019

Incluso apareció como invitado en el programa matutino Hoy, donde cantó y bailó "La Bamba" junto a la bella Maribel Guardia.