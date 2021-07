Drake Bell presenta a su adorable hijo, tras su sentencia por delitos contra menores de edad (VIDEO)

En un reciente Instagram Live que llevó a cabo el actor y cantante estadounidense Drake Bell (en redes sociales se cambió el nombre a "Drake Campana"), sorprendió a sus miles de seguidores al presentar a su hijo, de quien no reveló su nombre.

Drake Bell, protagonista de la serie de comedia de Nickelodeon "Drake & Josh" junto al actor Josh Peck, no hizo ningún comentario sobre su paternidad, simplemente estuvo frente a la cámara y cantando "It's never over" y "I know", dos de sus canciones más conocidas.

Cabe mencionar que a fines de junio pasado, Drake Bell fue captado por los paparazzis junto a una mujer y un bebé paseando en uno de los parques temáticos de Disney, luego de declararse culpable de dos delitos contra menores de edad. Posteriormente el actor confirmó que dicha mujer se llamaba Janet Von Schmeling, era su esposa y el bebé, era su hijo.

En su cuenta de Twitter Drake Bell manifestó: "como respuesta a varios rumores que son incorrectos, hemos estado casados por casi tres años y tenemos la bendición de ser padres de un maravilloso hijo, muchas gracias a todos mis fans alrededor del mundo por sus buenos deseos".

Drake Bell presentó a su hijo luego de ser sentenciado a dos años de libertad condicional; asimismo deberá realizar 200 horas de servicio comunitario y su nombre formará parte del registro de delincuentes sexuales.

El pasado 23 de junio de este 2021, Drake Bell compareció ante el juez Timothy McCormick en el Tribunal de Pleas Comunes, Condado de Cuyahoga en Cleveland, Ohio (Estados Unidos), donde se declaró culpable de difundir material dañino para menores y de intento de poner en peligro a niños.

Los fiscales informaron que la víctima de 15 años de edad, presentó un informe ante un departamento de policía local en Canadá en 2018, sobre un incidente que ocurrió entre ella y Drake Bell en un club nocturno de Cleveland. Las indagaciones arrojaron que la entonces adolescente, quien dijo haber establecido una relación con el artista años antes, asistió a su concierto en Cleveland en diciembre de 2017 en The Odeon Concert Club.

En el concierto Drake Bell "violó su deber de cuidado y, al hacerlo, creó un riesgo de daño para la víctima", dijeron los fiscales. Las investigaciones señalan que meses antes aquel show, el cantante envió a la joven mensajes inapropiados por medio de redes sociales.