Drake, The Weeknd y J Cole cumplen sueño de niño con cáncer terminal

Los cantantes The Weeknd y Drake alegraron los últimos momentos de vida de Elijah Williams, quien padecía cáncer. A través de su cuenta en Instagram el primo de Elijah, Michael Watson II, contó que el pequeño pudo conocer a sus ídolos musicales a través de Facetime.

"Mi primo de once años, Elijah, ha luchado contra el cáncer con la mayor resistencia durante los últimos tres años. La pelea física de Elijah ahora está completa, pues partió al cielo el viernes, pero no dejó este mundo sin saber cuán amado era. El fin de semana pasado, Elijah 'conoció' a sus tres artistas favoritos: The Weeknd, J. Cole y Drake. Estoy increíblemente agradecido con estos tres súper humanos que se han preocupado tanto por mi familia durante este tiempo".

Michael Watson II compartió en su feed de Instagram un video donde se puede ver al pequeño Elijah cumpliendo el sueño de poder conocer a sus cantantes favoritos.

Nos aferraremos a estos momentos para siempre, un agradecimiento especial a los ángeles, Kathryn y Krystal por ayudar a que esto suceda en tan poco tiempo. Levante a Kiara, la madre de Elijah y al resto de la familia en sus pensamientos y oraciones.

"En un momento en que parece que tanto está fuera de nuestro control, una cosa que todos tenemos el poder de dar y mostrar a los demás es amor. 2 Corintios 5: 8", agregó Michael en su post en Instagram.

Las imágenes muestran a Elijah con la salud muy desgastada, pero consciente de que está hablando con estrellas de la música. En un momento de su conversación con The Weeknd, este último le dedica palabras de agradecimiento, "me siento tan honrado de ser uno de tus artistas favoritos, amigo, gracias".

