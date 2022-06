Drake: además de Rihanna, ¿quiénes han sido sus novias más famosas?

El rapero canadiense Aubrey Drake Graham, mejor conocido en la industria musical como Drake, no solo es conocido por sus grandes éxitos musicales como "Best i ever had", "Hotline bling", "One dance", "In my feelings" y muchos más, o por sus múltiples premios, entre estos el Grammy o Billboards, sino también por su largo historial amoroso.

Durante su carrera musical, el también cantante, compositor y productor discográfico, de 35 años de edad y originario de Toronto, Canadá, ha sido vinculado sentimentalmente con famosas cantantes como Rihanna y Jennifer López. Asimismo, surgieron muchos rumores de que estuvo saliendo con la joven empresaria multimillonaria Kylie Jenner, la hermana menor de la socialité estadounidense Kim Kardashian.

Al parecer, Drake salió con la integrante del Clan Kardashian-Jenner, luego de su separación del rapero Travis Scott, por una supuesta infidelidad (anteriormente Kylie y Travis retomaron su relación).

Otras de las hermosas mujeres con quien Drake ha sido vinculado, han sido Rosalyn Gold-Onwude, reportera de la NBA, la rapera Nicki Minaj, la ganadora del Grammy Taylor Swift y la modelo Hailey Baldwin, hoy esposa del cantante Justin Bieber.

También hubo rumores de romance entre Drake y la modelo Bella Hadid, los cuales surgieron tras lanzar su álbum de estudio "Scorpio". En la canción "Finesse", él decía que viajaba a Nueva York para ver a alguien especial, "las semanas de la moda son más tuyas que mías".

La jugadora de tenis Serena Williams, quien ha ganado 23 títulos individuales en torneos Grand Slam y además, ha ostentado la primera posición en el ranking WTA durante 319 semanas, está incluida en el historial amoroso de Drake. Hace unos años, fueron captados besándose en un bar en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos; ambos siempre negaron su relación.

Un momento que no se olvida en la cultura pop, fue cuando Drake le declaró su amor a Rihanna durante la entrega de los MTV Video Music Awards en el 2016. En aquella ocasión, RiRi recibió el galardón especial Michael Jackson Video Vanguard Award.

Drake fue el encargado de entregarle dicho premio a Rihanna. "Ella es alguien de quien he estado enamorado desde que tengo 22 años", expresó el rapero. El furor estuvo al máximo, cuando el rapero intentó besar en la boca a RiRi.

Como vemos, Drake no solo es creador de grandes éxitos musicales a nivel internacional y ganador de diversos premios, sino también todo un Don Juan.