Drake podría ser demandado por poner salsa picante en un condón que usó con una modelo

Estados Unidos.- Una nueva polémica enfrenta el rapero canadiense Drake, esto luego de que una modelo lo habría demando por un encuentro sexual con el que le provocó quemaduras en la vagina tras poner salsa picante al interior del condón que utilizó con ella.

Al parecer, la modelo de Instagram podría demandar al rapero tras las lesiones que su órgano reproductor generadas por el líquido que colocó el rapero dentro del condón luego de haber tenido relaciones sexuales, pero con una intención que algunos han aplaudido y otros criticado.

Resulta que Drake le colocó salsa picante al condón que usó con la modelo para evitar embarazos no deseados o el robo de espera. El rapero la conoció a través de las redes sociales y una vez acordaron verse en persona todo se fue dando.

Luego de reunirse y varios tragos encima, el cantante la invitó a su habitación en el hotel en el que se hospedaba, luego mantuvieron relaciones sexuales. Se menciona que dicho encuentro fue consensuado.

Al terminar la acción, Drake se levantó de la cama para desechar el condón que había utilizado; una vez regresó a la habitación, la modelo fue al baño para recuperar el látex de la basura, lo abrió y, supuestamente, introdujo su semen en su vagina para quedar embarazada.

Pero sus intenciones tuvieron una fuerte consecuencia y fue que terminó gritando de dolor luego de sentir un fuerte ardor en los genitales. Cuando el canadiense se percató de lo sucedido, admitió haber colocado salsa picante en el preservativo para matar su esperma y luego tirarlo a la basura.

Esta particular estrategia ayuda al rapero a evitar embarazos no deseados con los que podría ser extorsionados. Al respecto, Drake no se ha pronunciado, pero es un tema que le está dando la vuelta a las redes sociales. Por otro lado, se desconoce la identidad de la modelo.

A pesar de buscar demandarlo por los daños que sufrió, se espera que la demanda no pueda proceder debido a que la modelo por voluntad propia tomó el condón e introdujo su contenido dentro de su vagina, lo que terminó lastimándola, y Drake no tuvo la culpa con lo que sucedió después.

