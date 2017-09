Dramática experiencia de Carlos Mata en el sismo de 7.1

"Peor que una turbulencia salvaje".

Así describió el actor venezolano Carlos Mata al terremoto que sacudió a México cuando se encontraba en el aeropuerto Internacional de la CDMX, a punto de despegar en un vuelo con destino a Ecuador.

A través de su cuenta de Instagram, Carlos Mata contó a sus seguidores que vendría al país para realizar las grabaciones de la producción de Ecuavisa y Telefé, el 'Infierno de Eva'.

“Este terremoto fue mucho más violento y destructivo que el anterior. Me tocó dentro del avión todavía en pista. En manos del Creador. Mis condolencias y oraciones por las víctimas”.

No obstante, debido al movimiento sísmico fue impedido de iniciar el viaje.

"Fue feo, fue mucho más fuerte que el anterior y estoy muy preocupado por las víctimas. Este avión no había despegado y se movía como una licuadora", comentó el actor a sus seguidores mientras se hallaba en el avión.

Así mismo, la reconocida actriz colombiana Juliana Galvis, resultó lesionada luego del terremoto de 7.1 que devastó a México durante el mediodía de este martes 19 de septiembre de 2017, precisamente en el aniversario 32 del terremoto de 1985, que también causó cobró vidas humanas.

Juliana Galvis quien asegura que la ciudad está hecha un caos luego del desastre natural, publicó por medio de sus redes sociales un video en el que se puede observar los morenotes que sufrió en el rostro a causa del temblor.

“Estamos bien. Yo tengo heridas leves; pero Agatha, Pedro y mi mamá están bien. Estoy tratando de llegar a la casa. La ciudad está hecha un caos. Recen por nosotros”.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, se ve le golpeada y con un poco de sangre en su rostro. También menciona: “a todos los que me han escrito no puedo gastarme la pila, no sabemos que vaya a seguir pasando, esperemos que nada. Tuve algunas heridas en las piernas”.

Y luego de esta terrible experiencia, la actriz publicó un largo mensaje en sus redes sociales, donde da gracias a todos por sus oraciones.

Asimismo publicó una serie de fotografías de cómo quedó el lugar donde estaba grabando.

“Hoy SOLO puedo decir GRACIAS, GRACIAS a todos por sus oraciones, sus palabras de aliento, su solidaridad, ayer fue uno de los días más duros y angustiantes de toda mi vida. 4 horas intentando llegar a donde estaban mi hija y mi familia, 4 horas de caos en las calles, caminando, pidiendo ayuda para llegar, sin saber qué hacer.

Así quedó la casa donde estábamos grabando, estos fueron los escombros que me cayeron encima, hoy al pensar todo con más calma, me siento afortunada, creo que Dios y la virgen me cubrieron al momento de mi salida, es la única explicación que tengo a mis "raspadas", hubiera podido quedar sin duda alguna aplastada debajo de todo esto que empezó a caer mientras yo intentaba llegar a la calle. Hoy solo puedo pedir que sigan orando por nosotros, que nos ayuden a ayudar, hoy México necesita nuestra solidaridad y nuestro amor.

#MexicoLindoYQuerido estamos contigo”.