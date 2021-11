Drogas y clínicas de rehabilitación, el martirio y pesadilla de Yahir por las adicciones de Tristan

Antes de darse a conocer en la primera generación de La Academia, reality musical que se transmitía por TV Azteca, el cantante y compositor Yahir Othon Parra se convirtió en papá, fruto de la relación amorosa que tuvo con Jacqueline Fierros. Su hijo fue nombrado Tristan, quien hoy en día lucha contra sus adicciones y ha comenzado su faceta como actor de videos eróticos, junto a su novio, el cantante Axel Martínez, mejor conocido como Axxl Mart.

Tras finalizar la primera generación de La Academia, Yahir fue de los primeros integrantes en tener gran éxito, a pesar de no haber ganado esta competencia de canto. De acuerdo con su hijo Tristan Othon Fierro, mientras la fama lo llevaba al cielo, "a mí al infierno", expresó en una entrevista para TVNotas.

El hijo de Yahir lleva una lucha contra sus adicciones desde muy temprana edad. Todo comenzó a sus 9 años de edad; en esa época tenía problemas con su comportamiento y no ponía atención en clases. Tras ser llevado con un psicólogo y un neurólogo, era medicado con anfetaminas, "que vuelve adictos a los niños", mencionó.

También le daban strattera, fluoxetina y 26 miligramos de citalopram, todos estos medicamentos para la depresión. "Me conectaban 25 cables en la cabeza, pero la verdad nunca te alivianas, sólo te hacen adicto".

Durante su infancia, Tristan contó que era tratado muy mal por otros niños, pues ante la fama de su papá, le decían que cantaba muy feo y eso llegó a afectarlo. Asegura que no pudo hacer muchas cosas como un cualquier otro niño, "y todo por ser hijo de Yahir".

A los 13 años, cuando estaba en la secundaria, Tristan probó por primera vez la marihuana y desde entonces, no la ha podido dejar de consumirla.

Posteriormente comenzó a consumir LSD, cristal y rivotril. A sus 16 años de edad fue internado por primera vez en un centro de rehabilitación, donde permaneció tres meses. Sin embargo, de nada sirvió, el hijo del también actor Yahir seguía drogándose.

Actualmente el hijo de Yahir tiene 23 años de edad.

Sus adicciones hacía que se alejara de sus seres queridos o saber aprovechar la ayuda que le daba su papá. Llegó un momento en que se quedó solo, "tenía 17 y como no tenía nada, viví como cinco meses en la calle, en un parque en la colonia Nápoles(CDMX) con un amigo que hice".

Al saber de esto Yahir salía a buscarlo, pero Tristan no quería su ayuda; tiempo después recapacitó y acudió con su progenitor, quien volvió a darle la mano, pero volvía a lo mismo: drogas, alcohol y centro de rehabilitación.

La vida del hijo de Yahir, entre centros de rehabilitación y recaídas

"Así ha sido mi vida, entro y salgo de clínicas y anexos; mis padres me volvieron a internar en mayo de 2018 y la última vez que salí de uno fue hace seis meses, me he pasado como tres años de mi vida encerrado en diferentes lugares", contó Tristan a la revista TVNotas.

Además de hablar sobre su vida en las adicciones, Tristan reveló ser bisexual, haber grabado un video íntimo con su novio (el cual publicó en su cuenta de OnlyFans) y además, compartió su deseo de ser actor porno.

Me voy a dedicar a eso y a soltar las cosas que me vienen amarrando desde niño, dejar de ser el hijo de un famoso y hacer lo que quiero.

Tristan pidió a su papá apoyarlo, pero manifestó que no dejaría de consumir alcohol y ciertas sustancias ilícitas.

En una entrevista para el programa "Hoy", el cantante Yahir externó no tener problemas con las preferencias sexuales de su hijo Tristan, no obstante, no lo apoyará con sus adicciones y con el querer ser actor de películas eróticas. "No lo puedo apoyar ni con las ideas de ser un actor porno ni con las ideas de seguirse drogando".

Asimismo mencionó estar "viviendo una pesadilla" a causa de las adicciones de su primogénito y que estaba en una recaída muy fuerte después de estar en varios centros de rehabilitación, "es muy triste enterarme que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes".

Yahir fue muy claro, su hijo Tristan tiene las puertas abiertas de su casa y su ayuda incondicional, pero eso requiere esfuerzo, mucha disciplina, estar sobrio y trabajar duro, eso significa estar conmigo, cuenta con todo mi amor, con todo mi apoyo, siempre lo ha tenido".

Por su parte, Tristan expresó todo su amor hacia su progenitor, "pero ya basta de vivir como tú ante la sociedad". Le suplicó que lo apoyara sin condiciones: "el amor no se exige, ámame como soy, eso quiero contigo, te extraño".