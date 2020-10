Dua Lipa Impone moda con su sexy look de cuero negro

Dua Lipa de 25 años de edad y originaria de Londres, de nuevo impone moda ante sus millones de fans, esto después de aparecer por las calles de Nueva York con su novio, Anwar Hadid quien iba tomado de la mano de su bella novia, quien es el amor platónico de millones.

Resulta que Dua Lipa, iba con un look negro el cual nunca pasara de moda y lejos de que esta moda se acabe, Dua Lipa la vuelve a reinventar con un pantalón de cuero negro, el cual se le miraba demasiado bien, pues como una mujer alta la prenda se le miraba espectacular, con este outfit Dua Lipa recibió el otoño.

Una sudadera sport fue la otra prenda que lució Dua Lipa, quien solo se hizo peinado recogido, pues no quiso batallar al momento de andar por las ajetreadas calles de Nueva York, aunque nos sorprendió con sus zapatillas altas las cuales pudieron cansarla, pues muchas veces las chicas no aguantan demasiado el tacón, pero parecía que a Dua Lipa no le importaba.

En cuanto a sus accesorios Dua Lipa llevaba una bolsa tipo saco del mismo color que su outfit, además de su colorido celular en mano y varios anillos los cuales es muy típico ver entre las celebridades, quienes siempre se ven extravagantes, ya sea dentro o fuera de los escenarios.

Recordemos que Dua Lipa también se ha convertido en un símbolo de moda desde que se dio a conocer, pues sus millones de fans no solo la asocian como cantante, sino como una mujer que impone moda, ya que son pocas las celebridades que han impuesto un estilo como Dua Lipa.

"Dua lipa es casi la perfección en persona, hermosa, carismática y talentosa, emprendedora,y supersimpatica,en fin...un ser admirable", "Es increíble hace poco que la estoy escuchando y me encanta Dua, es hermosa, perfecta y debe toda una locaaaa !! Me enamore", "Quiero comentar acá en verdad Dua Lipa tu música tus temas son un genio.! y me da gusto saber que hayas estudiado Artes escénicas para el mundo de la música es lo mejor que haz hecho", le escriben a Dua Lipa.

Dua Lipa no solo sabe vestirse bien, también sabe sacar nueva música, como la que estrenó hace unas horas en su canal de YouTube titulada Levitating, donde colabora con el cantante DaBaby, donde ambas hacen una mezcla perfecta entre pop y rap.

Hasta el momento el video cuenta con más de180 mil reproducciones y fue un éxito entre los fans de Dua Lipa, quienes la felicitaron, ya que les gustó mucho el tema, además el cuerpazo de Dua Lipa que se le miraba en los bailes, sorprendió a más de uno.

"Realmente espero que esta canción finalmente obtenga el reconocimiento que se merece, ¡es la mejor canción del álbum! ¡El mundo necesita estas buenas vibraciones!", "Amo a Dua Lipa, la escucho todas las mañanas y cuando corro, ella es honestamente increíble y con Dababy ¡es 10 veces mejor!", le escribieron a Dua Lipa.

Cabe mencionar que Dua Lipa se ha convertido en toda una celebridad a nivel mundial gracias a su música, su personalidad y sobre todo a esa belleza que se carga, pues muchos desearían tener una relación con ella, pero lamentablemente ella ya tiene a su galán.