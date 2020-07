Dua Lipa alista poderosa colaboración femenina con Madonna y Missy Elliott

Estados Unidos.- Lo que había circulado como un rumor, es confirmado hoy por Dua Lipa, su colaboración al lado de Madonna y Missy Elliott, en "Levitating", tema incluido en su nuevo álbum titulado "Future Nostalgia". Se trata de sus dos grandes ídolos; la Reina del Pop y la del Rap con quienes se unió la promesa del pop para la remezcla que será lanzada el próximo 14 de agosto, según informó la joven a través de sus redes sociales, apuntando que los "sueños se cumplen".

Precisamente hoy, que se cumplen 37 años desde el lanzamiento del primer disco de Madonna es cuando llega la esperada confirmación por la cantante británica para uno de los sencillos más escuchados dentro de su segundo disco, el cual es uno de los más escuchados a nivel mundial desde su lanzamiento, tema que fue producido por Stuart Price, productor principal del disco "Confessions on a Dancefloor", de la Reina del Pop.

Así anunció Dua Lipa su colaboración. Foto: Twitter

A lo largo de su carrera, Madonna ha sido muy poco dada a colaborar con otros artistas en proyectos ajenos, sin embargo, ha aparecido en temas de Britney Spears, Ricky Martin, Maluma, Quavo y Cardi B, solo por mencionar algunos. Su más reciente lanzamiento, "Madame X", ha sido uno de los álbumes más experimentales y políticos de su carrera, pero del gusto de muchos de sus Madders.

Por su lado, Missy Elliott, regresó a la música el año pasado con el EP "Iconology". Aunque no ha lanzado un álbum de larga duración desde 2005, la rapera ha seguido vigente y con apariciones especiales en la industria musical en los últimos años, siendo la más destacada su participación en el Super Bowl de 2015 junto a Katy Perry, logrando vender más que la misma protagonista en las siguientes horas de su corto momento en el medio tiempo del partido estadounidense.

Internautas han enloquecido con este anuncio, pues el tema en sí es muy bailable y figura entre los favoritos de los que escucharon el nuevo álbum de la cantante, mismo que fue filtrado meses antes de su lanzamiento en Internet, motivo por el cual Dua Lipa decidió adelantarlo de manera precipitada, pero aun así logró un gran éxito comercial. Muchos aseguran que se avecina un número uno en las listas de popularidad para las cuatro.

Dua Lipa colabora con el ritmo urbano

El anuncio de la nueva colaboración de Dua Lipa llega a solo días de haber lanzado el tema "One Day" (Un Día), en el cual unió su poder con el sabor latino, ya que fusionó su talento con Bad Bunny, J Balvin y Tainy. El tema habla sobre la esperanza de reconciliarse con un amor y según informaron los artistas, les tomó cerca de año y medio de trabajo.

La canción se siente como vacaciones en un momento tan difícil. Creo que realmente va a conectar muchísimo y va a transportar a la gente a relajarse, a cerrar los ojos y sentir que están en un mejor lugar", dijo J Balvin durante una entrevista por Zoom para promocionar el nuevo sencillo.

En el video musical de este tema, el cual fue lanzado el pasado jueves a la media noche, fue protagonizado por la actriz española Úrsula Coberó, reconocida mayormente por su papel de Tokio en la popular serie de Netflix, "La Casa de Papel", de la cual son fanáticos Balvin y Tainy, motivo por el cual decidieron contactarla para realizar dicho video.

El video, estilizado en blanco y negro, fue dirigido por el artista colombiano estadounidense Stillz y Coberó se luce con distintas expresiones dentro de la trama, pues pasa de la tristeza a la desesperación, a la furia y a la alegría y aun momento cariñoso en el que se reconcilia con ella misma besándose en un espejo.

Lo más impresionante de este tema es que es la primera vez que la cantante británica de 24 años, Dua Lipa, participa en una canción que es principalmente cantada al español y tiene influencias latinas; para J Balvin y Bad Bunny es la primera vez que colaboran con la intérprete de temas como "Don't Star Now", "Physical" y "Boys will be boys".

Sobre "Levitating (feat. Madonna & Missy Elliott)"

Editado por "The Blessed Madonna", la remezcla de "Levitating" será lanzada el 14 de agosto a la media noche en todas las plataformas digitales. De momento se desconoce si se trata del quinto sencillo oficial de la era "Future Nostalgia" de Dua Lipa, si contará con algún video oficial en donde se les vea a todas juntas o si habrá una reedición del álbum para incluirlo como pasó con su álbum debut homónimo.

