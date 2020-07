Dua Lipa anuncia colaboración con J Balvin, Bad Bunny y Tainy

Estados Unidos.- La cantante británica Dua Lipa recién anunció que tendrá una colaboración musical con todo el ritmo latino, lo cual ha causado gran furor entre sus fanáticos, quienes ya estaban impacientes por escucharla involucrada en este género, en el cual también han incursionado muchas otras estrellas estadounidenses y han logrado un gran éxito comercial en las listas de popularidad.

A través de su cuenta en Instagram, Dua compartió que se unió a J Balvin, Bad Bunny y Tainy para el sencillo "Un día (One Day)", este anuncio lo hizo con un especial adelanto en el que se puede entender que el videoclip oficial será una especie de largometraje y estará protagonizado por Úrsula Corberó.

El tema será estrenado el próximo jueves y sus seguidores están impacientes por saber si la artista cantará en español en el tema musical. Quienes están a cargo de esta producción son los estudios Universal y el estudio Neon 16, lo cual suena demasiado prometedor para muchos. Más de 250 mil me gustas recibió la publicación en la que anuncia este nuevo tema.

Así anuncia Dua Lipa su colaboración con ritmo latino. Foto: Instagram

Las escenas adelantadas este martes, muestran al fondo del mar, una calle solitaria, dos figuras que se encuentran en llamas, tomas de manos, fuegos artificiales y finaliza con una escena en la orilla del mar, sin ningún tipo de adelanto musical ni imágenes de lo que utilizarán los cuatro cantantes involucrados en la nueva canción.

El anuncio no ha tenido las mejores reacciones

Debido al "hate" que en las redes sociales les tienen muchas personas a los cantantes de reguetón, Bad Bunny y J Balvin, muchos han comenzado a dudar de que esto sea una buena fusión de talentos, pues, aunque muchos están impacientes por que la joven incursione en el ritmo latino, estos dos intérpretes no son la mejor opción para hacerlo.

Entre los tuits se destaca uno en el que un internauta señaló: "Ay no, mi Dua Lipa ya cayó en las garras de los que no saben leer y escribir para una collab", haciendo reír a más de uno y hay quienes demuestran estar de acuerdo con esto. Será cuestión de tiempo para ver la recepción del público ante esta canción.

Así reaccionaron sus fanáticos a la colaboración. Foto: Twitter

Dua Lipa continúa con gran éxito musical

Desde el lanzamiento de su primer álbum de estudio, la cantante de 24 años ha demostrado tener un futuro prometedor dentro de la industria musical y lo ha logrado, pues su número uno en Billboard Hot 100 con "New Rules" no fue su único tema que alcanzó lo más alto de la lista de popularidad, ya que, con "Don't Start Now" logró un gran éxito comercial.

Adelantada a su época y dentro de la industria musical, Dua Lipa ha lanzado el álbum Future Nostalgia este 2020, en el que mezcló elementos del pasado que hicieron de temas de aquella época grandes éxitos con letras y sonidos actuales y futuristas, razón por la que este disco figura entre los mejores de este año, según medios especializados en el tema.

Para las próximas premiaciones, este álbum luchará por obtener un lugar entre las distintas categorías de nominaciones, y aunque podría tenerla fácil, discos lanzados este 2020 como el de "After Hours" de The Weeknd y "Chromatica" de Lady Gaga también están luchando para hacerse en lo ya mencionado.

Future Nostalgia, el segundo disco de Dua Lipa. Foto: Instagram

Según los críticos de música, es muy probable que, dentro de las nominaciones más importantes de este año, como los Premios Grammy, Dua Lipa, Lady Gaga y The Weeknd tengan que luchar para ganarse el megáfono dorado a Mejor álbum del año. Recordemos que, a lo largo de su corta carrera musical, la intérprete ha ganado diferentes premios de los AMA's, Brit Awards y hasta dos Grammys por Mejor Grabación Dance y Mejor Artista Nuevo.

