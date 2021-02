Estados Unidos.- Después de lograr un gran éxito con "Future Nostalgia", Dua Lipa anuncia que su segundo álbum de estudio tendrá una reedición con nuevas canciones, nueva portada, nuevo sencillo y la recopilación de algunas canciones en colaboración que ha lanzado durante el año pasado, este llevará por nombre "Future Nostalga: The Moonlight Edition".

A través de sus redes sociales, la cantante británica de 25 años de edad ha revelado el primer adelanto; se trata del nombre, la portada y la fecha de su nuevo sencillo, así como toda la información de su reedición, sin embargo, todavía queda pendiente que hable sobre el setlist, aunque muchos ya tienen una idea de lo que se viene.

Será el próximo 11 de febrero cuando el sencillo 'We're good' se lance, un primer adelanto de esta reedición del disco, cuyo estreno será el 12 del mismo mes en todas las plataformas digitales. Según se rumora, la cantante incluirá algunos temas que han quedado por fuera de su disco y colaboraciones que fueron todo un éxito en el último año.

A diferencia de la primera edición, el relanzamiento de Dua Lipa la tendrá de cuerpo completo en la portada con el cabello negro, un body azul marino, medias y botas de piel, siguiendo el énfasis que se hizo en la luna llena y el estilo de fuente que se utilizó anteriormente.

Dua Lipa anuncia reedición de su disco "Future Nostalgia"; "The Moonlight Edition"

De acuerdo con información de Genius, un sitio web especializado en el tema, el nuevo lanzamiento de Dua Lipa contará con 19 canciones, 11 que se incluyeron en "Future Nostalgia"; 4 colaboraciones que ya se han escuchado y 4 canciones nuevas, además, se ha rumorado que sea un CD cuádruple; siendo el primero el disco en su primera edición, el segundo "The Moonlight Edition", el tercero sus remezclas por Blessed Madonna, "Club Future Nostalgia" y el cuarto un DVD del concierto virtual "Studio 2054".

Lista de canciones de "Future Nostalgia: The Moonlight Edition" por Genius:

Future Nostalgia Don't Start Now Cool Physical Levitating Pretty Please Hallucinate Love Again Break My Heart Good in Bed Boys Will Be Boys Fever (feat. Angéle) We're Good Prisoner (Miley Cyrus & Dua Lipa) Is it ain't me (sad disco) [Solo version] That kind of woman Not my problem (feat. JID) Levitating (Remix) (feat. DaBaby) UN DÍA (ONE DAY) (Dua Lipa, J Balvin, Bad Bunny & Tainy)

Hasta el momento nada ha sido confirmado, aunque será sólo cuestión de tiempo para que la cantante británica de más información, debido a que el lanzamiento ya está a la vuelta de la esquina y tiene que promocionar este nuevo proyecto.

"Future Nostalgia" es el segundo álbum de estudio de Dua Lipa, fue lanzado el 27 de marzo de 2020 de manera anticipada tras su filtración algunos días antes, aunque su lanzamiento estaba programado para el 03 de abril del mismo año.

Este disco fue considerado como uno de los lanzamientos más importantes de dicho año y colocó a Dua Lipa como una de las más fuertes promesas del pop, debido a que hace un viaje al pasado con sus ritmos, pero mantiene la frescura con sonidos y letras actuales, lo cual atrapó al público.

Su primer sencillo oficial fue 'Don't Star Now', lanzado en diciembre del 2019, posteriormente se lanzó 'Physical' como el segundo sencillo, esto el 31 de enero de 2020 y 'Break my heart' como tercero en marzo del mismo año.

Con la intención de promocionar su nuevo disco, Dua Lipa comenzaría una gira mundial meses más tarde de su lanzamiento, sin embargo, debido a la Covid-19 y todo lo que ha afectado al mundo, tuvo que ser cancelado y este año se retomarán los planes para iniciar dicho concierto.

Este material discográfico tiene como productores a Jeff Bhasker, Danja, Lorna Blackwood, Lauren D'Elia, Jason Evigan, Ian Kirkpatrick, Skylar Mones, SG Lewis, Stuart Prince, Gian Stone, TMS, Watt y The Monsters and the Strangerz. Su lanzamiento fue bajo el sello de la discográfica Warner Records.