Dua Lipa con vestido de cisne negro manifiesta lo elegante que es

Dua Lipa de 25 años de edad se encuentra de fiesta en estos momentos, pues le fue otorgado el premio Powerhouse en el Billboard Women in Music, por su intachable trayectoria con la cual ha traspasado fronteras, pues es bien sabido que a la joven originaria de Londres varias veces se le cerraron las puertas, pero ella siguió luchando y fue muy perseverante.

La bella Dua Lipa sabía que recibir dicho premio era todo un honor, es por eso que se puso el mejor outfits de todos, se trató de un vestido en color negro demasiado elegante con el cual parecía una princesa de un cuento de hadas, pero todo fue gracias al equipo de Dua Lipa, en especial al style Lorenzo Posocco, quien se encargó de elegir todo para la cantante.

La foto de Dua Lipa alcanzó en menos de una hora más de 700 mil likes, además de varios comentarios donde sus fans le hicieron saber que en realidad se miraba como una verdadera princesa y es que el color negro en la ropa de Dua Lipa, siempre han reflejado un porte inigualable en la artista quien ya es un icono de moda por su estilo.

El vestido de Dua Lipa era tan largo que a penas cabía en una pequeña silla donde la interprete de Break My Heart posó muy quitada de la pena, pues no es sorpresa que la joven sepa como entregarse a la cámara por completo sin verse sobreactuada, pues no le gusta del todo a Dua Lipa verse tan fingida.

Regresando con el galardón de Dua Lipa agradeció con mucha emoción el haberse ganado dicho reconocimiento, pues Dua Lipa quiere ser reconocida no solo como una chica que hace música, sino como alguien empoderada que sabe lo que hace a base de sus valores y principios, algo que ha logrado gracias a su familia.

Boys Will Be Boys en los premios Billboard Women in Music Awards. Gracias por hacernos abrir el show y permitirme interpretar una canción que significa mucho para mí y que probablemente no hubiera tenido la oportunidad de actuar así en ninguna otra ocasión. Gracias a mi maravilloso equipo que ayudó a dar vida a mis Fantasia Dreams 2, escribió Dua Lipa pues también canto en un live.

Dua Lipa con un vestido negro desató la locura en redes sociales/Instagram

Mientras tanto sus fans la siguen felicitando en todos los aspectos, pues a muchos les gustó el vestido de Dua Lipa, mientras que a otros aplaudieron el bello discurso que dio después de haber recibido el premio con el cual una vez más fortalece aún más su carrera como cantante, ya que Dua Lipa quiere lograr más en el medio.

"No podría soñar mejor para la primera actuación de Boys Will Be Boys (también conocido como uno de mis favoritos de Future Nostalgia)", "Recuerda siempre que eres única como mi post", "Rendimiento impresionante. Desde que salió este álbum, he estado esperando escuchar en vivo los chicos serán chicos y no te decepcionaron, espero verlo en la gira", le escribieron a Dua lipa.

Otra de las cosas por las que Dua Lipa es querida por sus fans es por la manera tan humilde de ser con las demás personas, basta con ver alguna entrevista de Dua Lipa del pasado donde se le ve sencilla y muy buena onda con los entrevistadores, dejando atrás los mitos de diva que otras artistas si tienen.

Cabe mencionar que Dua Lipa es una cantante que no necesita de chismes para andar a echar su carrera, ya que ella lo único que necesita es tener buena memora para crear nuevas canciones las cuales casi siempre son un éxito a nivel mundial.