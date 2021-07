Dua Lipa enfrenta demanda tras publicar foto paparazzi de ella misma

México. La cantante Dua Lipa, originaria de Londres, Inglaterra, ha sido demandada luego de que en 2019 publicara en Instagram una imagen de ella misma en el aeropuerto que no había sido tomada por ella, ni por alguien cercano.

De acuerdo a información en varios portales de noticias, Integral Images sostiene que dicha imagen fue tomada por uno de sus fotógrafos y que la artista la publicó en la red social sin su autorización obteniendo un beneficio económico.

Por la razón anterior es que Dua Lipa ha sido demandada y la agencia afirma que Dua se favoreció de la foto y por tal motivo piden que pague una multa de 150 mil dólares.

La misma agencia también solicita un juicio con jurado, cuyos gastos deberá pagar Dua Lipa, además de una orden que le imposibilite hacer un acto similar en el futuro.

En la imagen en cuestión, la cual ya borró la artista de su perfil, ella aparecía con un sombrero en el aeropuerto JFK de Nueva York con un boleto de avión, el pasaporte en una mano y maleta en mano. “Viviré bajo grandes sombreros mullidos hasta nuevo aviso”, la tituló.

Dua Lipa, quien el próximo mes de agosto cumplirá 36 años de edad, ha destacado como modelo, cantante y compositora a nivel internacional. Debutó en la música durante 2014 con temas como Be the One y New Rules.

Por otro lado, la estrella del pop debutará como actriz próximamente en la película Argylle, un thriller de espías que cuenta con un elenco espectacular en el que también aparecen Henry Cavill o Samuel L. Jackson.

Foto de Instagram

En varios portales de noticias se compartió que Argylle se basará en una novela de Ellie Conway que saldrá a la venta el próximo año y en la historia se cuentan las aventuras de un espía llamado "Argylle".

En sus redes, Dua Lipa compartió la emoción que siente porque debutará como actriz, además espera ansiosa el inicio del rodaje y las ganas de verse en la pantalla grande muy pronto.

