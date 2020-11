Dua Lipa ofreció mucha música disco y baile a sus fans, sobre su show virtual "Studio 2054"

Dua Lipa llevó a cabo dos conciertos live streaming que dejaron más que fascinados a sus fans. La cantautora británica nombró a esta magno evento virtual "Studio 2054", como un homenaje a la famosa discoteca de Nueva York de finales de los 70's, Studio 2054. Luces de neón, salones de baile de moda y unas gotas de descontrol, fueron parte de los elementos de sus conciertos.

La ganadora del Premio Grammy como "Mejor artista nueva", comenzó su show virtual con una gran puesta en escena rodeada por decenas de bailarines a los compases de "Future nostalgia", uno de sus temas más escuchados en este 2020 y nombre también de segundo álbum de estudio, seguido por la representación de "Levitating" y "Pretty please".

"Studio 2054" de Dua Lipa fue grabado en directo en un almacén en Berlín, Alemania, aclimatado en diferentes escenarios: desde un ambiente de discoteca con luces de neón, DJ's y bailarines por todas partes, hasta un clásico salón a la antigua donde la cantante ha presentado el videoclip de "Prisioner", su colaboración con la cantante estadounidense Miley Cyrus.

"Gracias a todos los que vieron el primer stream, espero que a todos les guste esto tanto como a nosotros nos ha encantado hacer esto para ustedes. Sangre, sudor, moretones, pero lo más importante, se ha puesto todo el amor del mundo en esta actuación, los amo", expresó en sus redes sociales la cantante de 25 años de edad y de origen albano-kosovar.

Dua Lipa acompañada de grandes estrellas como Kylie Minogue

El show de la también diseñadora de modas, ha estado protagonizado también por invitados especiales como la cantante belga Angéle, quien ha representado junto a Dua Lupa "Fever", y por la diva del pop Kylie Minogue, quien deleitó a los fans de la cantante británica con un tema en solitario y "Electricity". Uno de los momentos más especiales del espectáculo ha estado marcado por la aparición de Elton John en pantalla tocando uno de sus temas estrella "Rocket man", y por la presentación de la 'cover' de un futuro tema presentado por la artista británica FKA Twigs con un pole dance.

Dua Lipa compartió en sus redes sociales, varias fotografías de sus conciertos virtuales. Foto: Instagram @dualipa

Al finalizar su segundo concierto, Dua Lipa acudió a sus redes sociales para comentar lo siguiente: "no puedo creer que esté todo hecho, muchas gracias por todos sus maravillosos mensajes para 'Studio 2054' ❤️ ojalá pudiera revivir ese momento una y otra vez, ¡hasta la próxima! Gracias a todas las personas que me ayudaron a montar un programa como este, realmente se necesita un ejército del grupo más talentoso, increíble, creativo y trabajador del negocio. Me siento afortunado de poder trabajar con todos ustedes y compartir este momento que vivirá en mi corazón para siempre".

Asimismo agradeció a las celebridades como Elton John y Kylie Minogue, por formar parte de este evento mundial, el primero que Dua Lipa lleva a cabo en tiempos del Covid-19.

A fines de marzo pasado, Dua Lipa lanzó su segundo álbum de estudio "Future Nostalgia". En una entrevista para AP manifestó, "realmente quería mostrar otro lado mío, siempre me he pronunciado por la igualdad femenina y la igualdad de género en general y los derechos de la mujer, (pero) era muy importante para mí sacar algo que fuera cercano a mi corazón, que creo que puede hacer que otras mujeres se sientan vistas y escuchadas".

Dicha producción discográfica llegó tres años después de su disco homónimo que incluyó "New Rules", un tema que ocupó los primeros lugares de la lista Hot 100 de Billboard. Fuera de Estados Unidos, la cantante ha tenido aún más éxito con incontables hits y colaboraciones con artistas de renombre como Calvin Harris, Mark Ronson, Diplo y BLACKPINK. De hecho, expandió su primera producción para incluir esos duetos y algunas nuevas canciones, y eso se ha convertido en el álbum de una artista femenina con más reproducciones en la historia de Spotify.