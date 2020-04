Dua Lipa preocupa a sus fans por romper la cuarentena

Dua Lipa, la cantante del momento, preocupó a sus seguidores al anunciar por medio de su cuenta en Instagram que saldría de casa y rompería la cuarentena para ir al súper a comprar un artículo de cocina que necesita.

La cantante británica compartió una fotografía en donde viste un atuendo a la moda, pero con sus respectivos métodos de protección; lentes y cubrebocas para evitar contagiarse del temido nuevo coronavirus.

"A comprar tabletas para lavavajillas", compartió Dua en la fotografía que recibió más de dos mil comentarios, en su mayoría de fanáticos y colegas de trabajo que le enviaron las mejores vibras y se preocuparon de que rompiera la cuarentena en plena crisis mundial.

Dua Lipa se ha mantenido muy ocupada durante esta cuarentena, pues se la pasa al lado de su familia y su novio, mientras realiza actividades de entretenimiento.

Recientemente sorprendió a sus fanáticos al mostrar su nuevo cambio de look, la intérprete de temas como "Don't Start Now" y "Break My Heart" se tiñó el cabello de rubio a rosa y se convirtió en la sensación de las redes sociales.

Además, en el cuadro del lanzamiento de su nuevo álbum "Future Nostalgia" y el video oficial de su sencillo "Break My Heart" compartió una versión de este último tema en la que cambió la letra para invitar a sus seguidores a quedarse en casa durante esta cuarentena.