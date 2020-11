Dua Lipa presume atuendos que la hacen verse increíblemente seductora

México. La cantante Dua Lipa presume en Instagram unos atuendos que la hacen verse increíblemente seductora y le valen cientos de halagos por parte de sus admiradores de todo el mundo. Fever es el tema que promociona actualmente, se trata de una colaboración musical con la también cantante Angéle.

La famosa británica Dua Lipa luce increíbe en cada imagen que publica en su cuenta de Instagram y esta vez no es la excepción, ya que ha colocado en dicha red sociales dos fotografías que llaman particularmente la atención. En una aparece con un atuendo blanco y en otra con uno en color naranja.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

Dua Lipa presume su espectacular belleza en un en hermoso vestido blanco con el que maravilla a sus fans, y aunque ella se mira de lejos en la toma, alcanza a verse su increíble figura y deja al descubierto sus piernas, y en la segunda imagen aparece acostada con un vestido en color naranja que también la proyecta sexy.

Diosa preciosa", "Me encantas", "Quiero esos labios sobre los míos", "Amo esto", "Divina, una diosa, me encantas", "Divina como siempre", "Más fotos así por favor", "Ardiente", son algunos de los halagos que sus fans le hacen al ver las citadas imágenes.

Dua Lipa es originaria de Londres, Inglaterra (1995) y también es compositora, modelo y diseñadora de moda. Según Wikipedia inicia su carrera musical a la edad de 14 años al hacer covers de canciones de otros artistas en YouTube.

Luego, en 2015, después de trabajar como modelo, firma con Warner Music Group y con 19 años lanza temas como New Love y Be the One, con los cuales comienza a llamar la atención en el panorama musical internacional.

Dua Lipa, una joven talentosa y bella. Foto Instagram

Y en 2017 lanza su álbum de estudio debut, el cual alcanza el número 3 en UK Albums Chart y genera nueve sencillos, entre ellos Be the One, IDGAF y New Rules, que también alcanzó el número 6 en los Estados Unidos, además ha ganado varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo dos premios Grammy, tres premios Brit y dos MTV Europe Music Awards.

Dua Lipa promociona actualmente el tema Fever, una colaboración musical con Angéle y ambas se convierten en la sensación del momento en todas las plataformas con dicho tema, cuyo video es también ya uno de los favoritos en YouTube.

En el video de Fever ambas cantantes aparecen disfrutando de la noche y hacen en ella una gran fiesta por distintos escenarios de Londres. El video ya supera el medio millón de visualizaciones y se convierte en uno de los favoritos en YouTube.