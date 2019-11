Dua Lipa presume su amorosa relación con Anwar Hadid

Luego de que los artistas, Dua Lipa y Anwar Hadid, se presentaran oficialmente como pareja en los American Music Awards el pasado domingo 24 de noviembre, se la han pasado derrochando amor por todos lados, por ejemplo, en Instagram, en donde la cantante compartió unas románticas fotografías con el joven.

En las imágenes compartidas por la intérprete de No goodbyes se ve como mantiene una excelente y romántica relación con el hermano de las supermodelos estadounidenses, Gigi y Bella Hadid.

Dua Lipa describió el amor que tiene con el joven como el "amor más dulce" y él le escribió en la sección de comentarios que ella era la dama más encantadora. La fotografía rápidamente alcanzó el millón y medio de reacciones por parte de los fanáticos de los dos.

Luego de meses de rumores de la relación que los dos famosos sostenían, por fin lo confirmaron y frente a las cámaras de uno de los eventos más esperados del año cuando de reconocimiento musical se habla.

Aunque poco se conoce de Anwar Hadid, siempre se ha mantenido en el ojo público, ya que sus hermanas son unas jóvenes muy famosas y ahora estará presente en los eventos más importantes de la música al lado de su novia, Dua Lipa, quien lo presentó recientemente en la alfombra roja de los AMAs y dio mucho de qué hablar.

Anwar Hadid cuenta con 20 años de edad, es el más joven del clan Hadid. Nació en Los Ángeles, California y creció en Malibú. Al igual que sus hermanas, Anwar es modelo, pero también se encuentra incursionando en la industria musical y en abril de este año, lanzó Bleach, su álbum debut.

Dua Lipa, por su lado, es una de las cantantes del momento, con tan sólo tres años de carrera, la modelo se ha convertido en toda una reconocida exponente del pop a nivel mundial, su álbum debut fue todo un éxito, junto a los sencillos que ha ido lanzando desde que se dio a conocer.

Hasta el momento, se espera el anuncio del nuevo álbum de la cantante, debido a que inició su nueva era musical con el éxito Don't Start Now y sorprendió a sus fanáticos al cambiar radicalmente de look, algo que la cantante no está acostumbrada a hacer, para su nueva etapa decidió sorprender a sus fanáticos con un drástico cambio y lució su nueva cabellera corta y de color café y rubio.