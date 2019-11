Dua Lipa se agacha y le sucede lo inesperado

La cantante Dua Lipa, quien ya se ha posicionado en el mundo de la música como una de las favoritas, sufre un percance y lo deja ver en Instagram. Al agacharse le sucede lo inesperado: ¡se le rompieron sus medias!

Dua Lipa publica una fotografía en la que luce su belleza y sensualiad, y posa agachada, pero al hacerlo, le sucedió un pequeño detalle: sus medias se echaron a perder por completo.

En la misma toma, Dua Lipa muestra una vez más que tiene una piernas por demás atractivas. La joven cada día gana más seguidores en redes sociales, en donde también es una consentida por sus fans de todo el mundo.

Dua Lipa promociona actualmente su nuevo tema Don´t start now, el cual dio a conocer hace unos cuantos días en todas las plataformas.

Dua Lipa es originaria de Londres, Inglaterra, y según información en su biografía, nace en agosto de 1995; aparte de cantante es modelo, compositora y diseñadora de modas.

Su carrera musical la inició cuando tenía 14 años de edad. En ese entonces le gustaba versionar canciones de otros artistas en YouTube.

En 2015 firmó con la discográfica Warner Music Group y a los 20 años lanzó sus primeros temas New Love y Be the One.