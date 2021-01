Estados Unidos.- La cantante británica Dua Lipa sigue triunfando en el ámbito artístico, no sólo por sus increíbles canciones o espectaculares presentaciones en vivo, sino también por ser todo un ícono de la moda, una mujer con mucho estilo que logró ser parte de la más reciente edición de la revista Vogue UK.

Dua Lipa, de 25 años, fue la portada de la primera edición del 2021 de la importante revista de moda y la vimos luciendo espectacular con un nuevo look, la cantante se alejó de aquella cabellera color negro que la ha caracterizado desde sus inicios para probar un color rubio y un corte a estilo de Katy Perry, Demi Lovato y Miley Cyrus.

La intérprete se lució de maravilla, demostrando ser una verdadera camaleónica en su segunda portada para la edición británica de Vogue, agradeciendo a sus fanáticos por tanto apoyo, a la revista, a Emma Summerton por fotografiarla, a Kate Phelan por el estilo, a Shon Hyungsun Ju por su cabello, a Lisa Eldridge por su maquillaje, a Michelle Humprey por sus uñas, a Emma Roach por el set fotográfico y a Yomi Adegoke por la entrevista.

Dua Lipa se cambia de look y es comparada con integrantes de BTS

"¡Comenzando 2021 como el verdadero camaleón que soy! Gracias @edward_enninful.¡Nunca olvidaré todo el amor y apoyo que me has brindado a lo largo de mi carrera y por darme mi segunda portada de @britishvogue! este fue un sueño hecho realidad y me siento afortunado de haber trabajado con algunas leyendas reales en este", escribió la cantante al pie de la fotografía.

Aunque lució verdaderamente hermosa y logró recibir más de 1.7 millones de me gustas, muchos internautas comenzaron a hablar sobre el parecido que presentaba con los integrantes del grupo coreano de K-Pop BTS, pues la compararon con Suga, uno de los jóvenes de la agrupación que tiene le cabello rubio.

Sin embargo, esto ha sido completamente ignorado por la cantante británica y sorprendió al compartir otra fotografía realizada con el mismo equipo de Vogue en el Reino Unido, pero en esta ocasión se le ve luciendo otro estilo de cabello, ahora en naranja, más largo, ondulado y luciendo espectacular en un atuendo al estilo Versace.

Finalmente, Dua Lipa compartió un breve video de su participación en la revista, donde dijo que enseñaría a sus fanáticos a bailar, asegurando que al final del video serán todos unos expertos, aunque lo que importa realmente no son los movimientos, sino la presencia en el escenario, probablemente refiriéndose a aquellas críticas que le hicieron sobre no tener presencia alguna en sus conciertos.

Como se recordará, hace algunos años circuló un video de la cantante interpretando en vivo el tema 'One kiss', su colaboración con Calvin Harris y sus ánimos parecían no estar de lo mejor en ese momento, lo que le provocó fuertes críticas y por lo que muchos recordaron que realmente no era una mujer muy expresiva a la hora de pisar el escenario.

Sobre el tema Dua Lipa no hizo ningún comentario, pero muchos de sus fanáticos salieron a defenderla, pues aseguraron que así era su actitud, aunque con el paso del tiempo, justo cuando regresó a la música con su nueva era, dejó a todos impactados, pues demostró haber trabajado en todo lo que le habían criticado y ahora es una de las mejores en el escenario.