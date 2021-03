México.- Hace algunos días se desató una locura en las redes sociales luego de que se diera a conocer que la cantante británica Dua Lipa estaba de visita en México, por lo que todos querían buscar los lugares en los que estaba para conocerla, pero según afirma la actriz y comediante Consuelo Duval, la joven de 25 años estuvo paseándose por Nacotitlán.

A través de sus redes sociales, la estrella mexicana de televisión de 52 años, compartió una fotografía comparativa de Dua Lipa y la Nacaranda, su personaje de Las Nacas para XHDerbez y afirma que la cantante la visitó para pedirle algunos "tics" de moda.

En la fotografía se puede apreciar a Dua Lipa vistiendo leggins cortos con aberturas en color rosa neón, un top de rombos, un chaleco corto y un bolso esponjoso, todos en colores extravagantes y llamativos, todo el estilo con el que se dio a conocer la Nacaranda, quien también aparece en la imagen.

Aunque muchos se rieron a carcajadas con las ocurrencias de Duval, la realidad es que el estilo que ambas tienen sí que se parece, hasta parecería que se habría inspirado la cantante en el personaje de la televisión mexicana para vestirse.

Como era de esperarse, Consuelo Duval no perdió la oportunidad de hacer de las suya y dijo en Instagram, en la descripción de su publicación, que Dua la visitó para pedirle tips de moda para su nueva gira por todo el mundo, pero no pudieron verse, ya que a una prima suya "se le afloro la naquez y la emoción" y terminó empujándola, por lo que ya no pudieron verse.

Dua Lipa vino a México por consejos de moda con la Nacaranda, asegura Consuelo Duval. Foto: Instagram

La comediante hizo una clara referencia a lo que sucedió durante la visita de la cantante británica al país azteca, cuando una joven fanática se le echó encima y terminó empujándola a su salida de un lugar, encendiendo las alarmas de sus guardias de seguridad, pero también desatando un gran enojo entre sus fans.

"Supistes que vino a México!? Es de que vino a nacotitlan a pedirme tics para su nueva gira por los continentes! Pasa de que cuando se iba a subir a su coche a una prima mía de la coloña le 'afloró la naquez y la emoción' y que la empuja, ton’s ya no pudimos vernos... discúlpame manta @dualipa ahí luego te marco pa darte mas fachon tics. Atte La nakranda", escribió la comediante.

Claro que las carcajadas no se iban a hacer esperar y sus seguidores, así como colegas de trabajo y amigos, no perdieron la oportunidad de reírse de sus ocurrencias y destacar lo buena que es para la comedia. Por otro lado, algunos de sus fieles seguidores pidieron el regreso de aquel reality show que protagonizaba junto a Lorena de la Garza y Adrián Uribe.

