Dua Lipa y Angéle emocionan la mundo cantando Fever

México. Las cantantes Dua Lipa y Angéle son la sensación del momento en todas las plataformas con Fever, el tema que cantan juntas. La británica y la belga protagonizan un videoclip que tiene mucha narrativa y es del agrado de sus respectivos fans.

Dua Lipa y Angéle ya han convertido a Fever en una de las canciones más escuchadas por estos días y en el video se les puede ver protagonizando una inolvidable velada en Londres; ambas cantan y bailan juntas, y se aprecia también que la pandemia no forma parte de su gustado video.

Dua Lipa y Angéle. Foto Instagram

En el video de Fever también puede mirarse que las jóvenes disfrutan de la noche y hacen de ella una gran fiesta por distintos escenarios de Londres. El video ya supera el medio millón de visualizaciones y se convierte en uno de los favoritos en YouTube.

Dua Lipa es originaria de Londres, Inglaterra (1995) y además de cantante es compositora, modelo y diseñadora de moda. Según Wikipedia inicia su carrera musical a la edad de 14 años al hacer covers de canciones de otros artistas en YouTube.

Luego, en 2015, después de trabajar como modelo, firma con Warner Music Group y con 19 años lanza temas como New Love y Be the One, con los cuales comienza a llamar la atención en el panorama musical internacional.

Y en 2017 lanza su álbum de estudio debut, el cual alcanza el número 3 en UK Albums Chart y genera nueve sencillos, entre ellos Be the One, IDGAF y New Rules, que también alcanzó el número 6 en los Estados Unidos.

Dua Lipa. Foto de Instagram

A su corta edad, Dua Lipa es una triunfadora y ya es reconocida mundialmente, además ha ganado varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo dos premios Grammy, tres premios Brit y dos MTV Europe Music Awards.

Angéle, un talento indiscutible

Y respecto a Angèle, ella es originaria de Uccle, Bruselas, Bélgica ( 1995), y además es actriz. En 2019 se convirtió en la cantante de habla francesa más escuchada gracias a su álbum de debut Brol. Es de familia de artistas, puesto que su hermano es el rapero Romeo Elvis; Laurence Bibot. su madre, es actriz, y Marka, su papá cantante.

Angéle comenzó a cantar en cafés de Bruselas y se dio a conocer por una versión de Bruxelles de Dick Annegarn y por sus vídeos en redes sociales. En su faceta de actriz tuvo la oportunidad de doblar al francés el personaje de Gabby Gabby en Toy Story 4.