Dua Lipa y Arón Piper, de Élite, desatan rumores de romance al dejarse ver muy cariñosos en Madrid

Cabe recordar que, Dua Lipa está soltera desde diciembre de 2021; la británica terminó su relación con el modelo Anward Hadid tras dos años juntos. Y lo último que se sabe de la vida amorosa de Arón Piper es que estaba saliendo con Jessica Goicoechea, pero todo parece indicar que ya no están juntos.

Se aprecia que Dua y Arón se llevan de maravilla , una relación que muy pocos esperaban, sin embargo, se nota que esto va más allá que una amistad , a pesar de que no se aprecia besos o gestos que evidencien que mantienen una relación, la química que tienen ha dejado a todos boquiabiertos.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.