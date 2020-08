Dua Lipa y Harry Styles se negaron a actuar en los MTV VMAs 2020

Estados Unidos.- El próximo domingo 30 de agosto, en punto de las 18:30 horas (hora centro) se llevarán a cabo los MTV Video Music Awards 2020, la ceremonia que premia a la industria musical y este año tendrá un formato diferente, pues para evitar contagios entre famosos y trabajadores han decidido no tener público en vivo.

Grandes artistas van a triunfar esta noche, tales como Lady Gaga, Ariana Grande, The Weeknd y Doja Cat, solo por mencionar a algunos, pero sin duda alguna, las ausencias que más se resentirán son las de Dua Lipa y Harry Styles, quienes están triunfando actualmente con sus respectivos materiales discográficos y videos musicales.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Y es que, según medios estadounidenses de noticias, los cantantes, ambos británicos, decidieron rechazar la oferta por parte de MTV de actuar en los VMAs 2020, esto tras ser completamente ignorados en las categorías más importantes, lo cual también ha causado gran enojo entre sus fanáticos.

Foto: Instagram

Los primeros días de agosto se comenzaron a anunciar a los nominados a las más importantes categorías y poco a poco a quienes actuarían en la ceremonia, claro, con todos los cuidados necesarios para evitar contagios por coronavirus, los ausentes fueron Dua y Harry y todos quedaron impactados con la noticia.

Los cantantes solo fueron tomados en cuenta en categorías que reconocen las producciones, coreografías y ediciones de los videos musicales, mismas que no figuran entre las principales como lo son Mejor video del año, Artista del año y Mejor canción del año, solo por mencionar a algunas.

Foto: Instagram

Estos son todos los artistas que se presentarán en los MTV VMAs 2020

En los primeros días de agosto se confirmó que estarán presentes BTS, J Balvin y Doja Cat, lo cual es un buen anuncio inicial de los performers de este año, pues todos tienen una gran cantidad de fanáticos. Esta semana se reveló que también participarán The Weeknd, Maluma, Roddy Ricch y CNCO, esto a través de las redes sociales.

Hace pocos días se confirmó lo que se mantenía en especulaciones desde el anuncio de la premiación; la presentación de Lady Gagay Ariana Grande, se trata de una muy esperada, pues la cantante no asistía desde 2013 a la gala y muchos ya estaban ansiosos por que se confirmara si este año acudía o no.

Foto: Instagram

Los candidatos para este año en la categoría "Mejor video del año" son, además de "Rain on Me" de Lady Gaga y Ariana Grande, "Everything I Wanted" de Billie Eilish, "Blinding Lights" de The Weekend, "The Man" de Taylor Swift, "Life Is Good" de Future ft. Drake y "Godzilla" de Eminem ft. Juice WRLD.

Para Artista del año se colocan: Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby y The Weeknd.

La cantante y actriz Keke Palmer será la anfitriona de este año, en el show que se llevará a cabo desde el Barclays Center, en Estados Unidos, y cuatro escenarios más en distintas ubicaciones hasta ahora desconocidas con la intención evitar aglomeraciones.

Foto: Instagram

La ceremonia se transmitirá de manera virtual y desde inicios de este mes de agosto se habló sobre el formato que se manejará; escenarios apartados de las multitudes y lugares cerrados con las medidas de prevención adecuadas en medio de la contingencia sanitaria.