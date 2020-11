Dua Lipa y su fascinante vestido Alta Costura de Valentino, del que muchos están hablando

Dua Lipa estuvo en el programa de la televisión británica "The Graham Norton Show", donde presentó su nuevo álbum "Future Nostalgia". Y al tratarse de una ocasión especial, la cantautora de origen albano-kosovar, no podía aparecer antes sus fans con cualquier prenda y conociendo su estilismo y personalidad, eligió un outfit muy llamativo y brillante que ha causado sensación absoluta.

Para este show televisivo, la cantante de éxitos internacionales como "New rules" y "Don't start now", usó un vestidos deslumbrante y repleto de lentejuelas. Se trata de un vestido color plata, con flecos de lentejuelas, cuello alto y magas tipo capa, un diseño bastante especial de la colección de Alta Costura 2020-2021, creada por el diseñador Pierpaolo Piccioli para la casa de modas italiana Valentino.

Pierpaolo Piccioli compartió en su feed de Instagram, una fotografía de la cantante luciendo su creación, manifestando lo siguiente:

El portal de Vogue UK escribió esta reseña sobre el vestido que Dua Lipa lució en todo su esplendor, evocando la nostalgia de los 90's: "cuando Pierpaolo Piccioli presentó la deslumbrante colección de Alta Costura Otoño / invierno 2020 de Valentino, en medio de la pandemia, los eventos brillantes se estaban convirtiendo en una perspectiva cada vez más lejana. Pero a pesar de la ausencia de ceremonias de premios y alfombras rojas del calendario 2020, el director creativo entregó vestidos fantásticos que garantizan llamar la atención, incluso remotamente. Dua Lipa es famosa por ser una fanática del brillo. Para su video musical 'Levitating' pidió al equipo de Versace que 'ayudara a que su sueño disco se hiciera realidad', y juntos diseñaron un minivestido plateado inspirado en un estilo de archivo de los 90's".

A fines de marzo pasado, Dua Lipa lanzó su segundo álbum de estudio "Future Nostalgia". En una entrevista para AP manifestó, "realmente quería mostrar otro lado mío, siempre me he pronunciado por la igualdad femenina y la igualdad de género en general y los derechos de la mujer, (pero) era muy importante para mí sacar algo que fuera cercano a mi corazón, que creo que puede hacer que otras mujeres se sientan vistas y escuchadas".

Dicha producción discográfica llegó tres años después de su disco homónimo que incluyó "New Rules", un tema que ocupó los primeros lugares de la lista Hot 100 de Billboard. Fuera de Estados Unidos, la cantante ha tenido aún más éxito con incontables hits y colaboraciones con artistas de renombre como Calvin Harris, Mark Ronson, Diplo y BLACKPINK. De hecho, expandió su primera producción para incluir esos duetos y algunas nuevas canciones, y eso se ha convertido en el álbum de una artista femenina con más reproducciones en la historia de Spotify.

Lipa actuó en varias giras, incluso como telonera de Bruno Mars y Coldplay (Chris Martin coescribió una canción en su álbum debut). "Me siento agradecida por los nueve meses en que sentí que realmente tenía que escribir nada más y no pensar en el mundo exterior. Estoy muy agradecida de que todo el mundo haya sido tan paciente conmigo. Sé cómo es la industria musical, la gente se quema mucho más rápido".

Muchas veces mientras estaba haciendo este álbum realmente me salí de mi zona de confort al permitirme ser vulnerable y hablar de mis propias experiencias. 'Love Again', por ejemplo, no fue escrita para nadie en particular, pero era una manifestación de permitir que entrara el amor y la buena energía a mi vida porque estaba atravesando una pequeña mala racha. Era ese momento en que no sabía si podría amar de nuevo.