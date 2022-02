¡Duda resulta! Angélica Rivera revela si quiere o no volver a las telenovelas

México. Angélica Rivera tiene muchas ganas de volver a las telenovelas y también de ser abuela. En entrevista con algunos medios de comunicación en USA, la protagonista de la telenovela La Dueña charló brevemente.

En varios portales de noticias se comparte que Angélica Rivera platicó con medios brevemente, tras casi dos años de no hacerlo, y declaró que le entusiasma la idea de reaparecer como actriz y soo espera el proyecto adecuado.

"Esperemos que sí", respondió la señora Rivera cuando la cuestionaron si regresa pronto a las telenovelas; la actriz tiene 52 años de edad y radica desde hace tres en USA.

Angélica iba acompañada por su hija Sofía al ser abordada por la prensa y también la interrogaron respecto a si le gustaría ser abuela ya y respondió: "claro", y Sofía señaló que para eso primero tendría que casarse con su novio Pablo Bernot y aún no lo contemplan.

Así lució Angélica Rivera con Eduardo Yáñez en Destilando amor en la última telelovela en que actuó, en 2007. Foto de Twitter

Sofía Castro, una de las tres hijas de Angélica Rivera cuando estuvo en matrimonio con el productor José Alberto Castro, también indicó que le gustaría mucho trabajar en alguna novela o serie junto a su famosa mamá.

“Cómo no me va a gustar trabajar con mi mamá", expresó Sofía, mientas que Angélica refirió: "sería un honor, cómo no...", expresaron al programa de Univisión El Gordo y la Flaca.

Angélica Rivera sorprendió días atrás en redes sociales al publicar su primer Tik Tok al lado de sus hijas en el que aparecen bailando Don, al estilo de "la guitarra de lolo", y fue la sensación entre sus seguidores, quienes ya le piden más publicaciones similares.

Angélica Rivera permanece ausente del mundo del espectáculo desde 2007, cuando protagonizó su última telenovela al lado de Eduardo Yáñez Fuego en la sangre, después entabló una relación con el expresidente de México Enrique Peña Nieto; se casaron en 2010 y el 2 de mayo de 2019 ambos hicieron pública la conclusión del matrimonio.

Angélica Rivera y su exesposo Enrique Peña Nieto. Foto de Instagram @epn

A José Alberto Castro, exesposo de Angélica Rivera y quien lleva excelente relación amistosa con ella, le han preguntado si produciría alguna telenovela para ella y ha respondido en varias ocasiones que sí, solo que no ha encontrado el guion adecuado.