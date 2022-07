Duelo a balazos. El 15 de septiembre es la fecha que Andrés García propuso a Roberto Palazuelos

México. Andrés García está molesto con Roberto Palazuelos porque se ha expresado de él de una manera desagradable, ha dicho, y en el programa De Primera Mano hasta lo retó ya a "un duelo a balazos".

Andrés García le propone a Roberto Palazuelos la fecha para que se vean las caras: “Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres."

García, originario de República Dominicana pero nacionalizado mexicano, de 81 años de edad, además le pide a Palazuelos, de 55 años, que deje de hablar de él y lo tiene muy molesto cómo se ha expresado de su persona últimamente.

Por si fuera poco, García señala que sus hijos han sufrido de supuestas amenazas por parte de "El Diamante Negro", a quien consideraba su amigo.

“Desgraciadamente Roberto no está para nada bien, es una mierda, lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que no puedo caminar se pone a decir pendej*das de mí”, señala García en De Primera Mano también.

Pero Palazuelos ha respondido a Andrés García ya sobre el "duelo a balazos" y en el programa Chisme No Like comparten le dice que "no están en el viejo oeste".

“Yo ni siquiera sé si está cojo o no, no lo he visto, ni necesito colgarme de la fama de nadie, o sea, lo último que yo necesito es publicidad, me sobra la publicidad”, dijo también Palazuelos ante los medios de comunicación en CDMX.

Además Roberto Palazuelos también menciona que no se expolica de dónde nació repentinamente tanto odio de Andrés Garcia hacia su persona y recalca que se alejó de él porque un día le dijo que lo trataba como viejito y lo cuidaba de más.