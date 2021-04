¡Duelo de divas! Frida Sofía revela el porqué María Félix dejó a Silvia Pinal fuera de su bautizo

En una entrevista que Frida Sofía, hija del empresario Pablo Moctezuma y de la cantante Alejandra Guzmán, tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, reveló el motivo por el cual la actriz mexicana María Félix dejó fuera de su bautizo a su abuela Silvia Pinal. ¿Por qué la llamada "última diva del cine mexicano" no estuvo en la ceremonia religiosa?

Para quienes no lo sepan María Félix, quien era conocida como "La doña" o "María bonita", fue la madrina de bautizo de la controvertida influencer y cantante Frida Sofía. Aunque muchos podrían pensar que la fallecida actriz accedió a ser la madrina por la influencia de Silvia Pinal, la realidad fue otra.

María Félix aceptó ser la madrina de bautizo de Frida Sofía, por la gran amistad que "La doña" tenía con su abuela paterna Estela Moctezuma.

Era tanto el ego de diva que tenían tanto María Félix como Silvia Pinal, que ambas no podían estar en un mismo lugar, motivo por el cual "La doña" no permitió que la mamá de Alejandra Guzmán, estuviera en la ceremonia de bautizo de su propia nieta.

No es que no se llevarán, pero es que María era tan diva que era: 'o yo sola o no voy', entonces dejaron a mi abuela fuera del bautizo.