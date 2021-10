Duelo de divas: Olivia Collins o Maribel Guardia, ¿quién luce mejor como "Doña Inés" en el Tenorio Cómico?

Olivia Collins forma parte del grupo de amigas más cercanas de Maribel Guardia; ambas además de talentosas y carismáticas actrices, tienen otra cosa en común. A sus 60 y tantos años de edad lucen espectaculares, hermosas y divinas, sin dejar de mencionar que tienen un cuerpazo de tentación.

La cantante y actriz costarricense Maribel Guardia, forma parte del elenco estelar de la puesta en escena "Tenorio Cómico", donde interpreta a Doña Inés. El pasado fin de semana por unos asuntos personales no pudo estar en las funciones, por lo cual fue reemplazada por su entrañable amiga, la actriz mexicana Olivia Collins.

Doña Inés es el mayor atractivo visual del "Tenorio Cómico"; con el vestuario de su personaje tanto Maribel Guardia como Olivia Collins, derrochan belleza y sensualidad, recibiendo en redes sociales muchos comentarios halagadores de sus respectivos seguidores.

Maribel Guardia espectacular como Doña Inés en el "Tenorio Cómico". Foto: Instagram @maribelguardia

"Simplemente estás guapísima, muy sexy y elegante", "guaperrima", "diosa", "demasiado linda" y varios más, son los piropos que ha recibido Olivia Collins. "Guapísima", "dama de honor", "parece una diosa", "hermosura de mujer", expresaron los seguidores de Maribel Guardia.

En verdad resulta difícil decir quién luce mejor como Doña Inés en este show. ¿Maribel Guardia u Olivia Collins? ¿Tú a quién eliges?

El "Tenorio Cómico" es una historia basada en una sátira política y social de nuestro país; la nueva temporada fue adaptada a los tiempos del Covid-19. La producción está a cargo de Alejandro Gou y el elenco también lo conforman Arath de la Torre, Los Mascabrothers, Lalo España y varios más.

Olivia Collins espectacular como Doña Inés en el "Tenorio Cómico". Foto: Instagram @oliviacollinsmx

Por cierto, Olivia Collins protagonizó una controversia al sustituir a Maribel Guardia. En una de las escenas de la obra, Doña Inés se besa con el personaje de Germán Ortega, una de Los Mascabrothers. Sin embargo, la actriz se negó a hacerlo.

En una entrevista para "Ventaneando" de TV Azteca, Maribel Guardia salió en defensa de su amiga Olivia Collins: "yo no he hablado con Olivia, yo me imagino que ha de haber sido por el Covid, por cierta precaución, ella estuvo guardada como año y medio y pues, seguramente, me imagino que por ahí fue la cosa".

Hasta el momento Olivia Collins no ha comentado nada al respecto.

