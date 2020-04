Duffy habla del secuestro y violación que sufrió tras su éxito musical

Los Ángeles (EE.UU.), 6 abr. (EFE).- Duffy, la cantante británica que triunfó en 2008 con "Mercy", publicó una extensa carta en la que narra cómo fue "violada, secuestrada y drogada" durante cuatro semanas, algo de lo que habló por primera vez en febrero tras pasar una década en el anonimato.

En una extensa misiva publicada en su página web, la artista revela que tras el fatídico episodio consideró acogerse "a las leyes de derechos humanos para cambiar su nombre en los registros públicos", "desaparecer en otro país" y "dejar atrás el pasado con una nueva vida".

Si estás leyendo esto, debo advertir que contiene información que algunos pueden encontrar perturbadora -alerta Duffy al comienzo-. Si no puede asumir el sufrimiento de otra persona (...) le recomiendo que no siga leyendo".

Aunque menciona que, a pesar de "temer por su propia vida", finalmente pudo denunciar los hechos a la policía, la cantante no ha publicado la identidad del culpable ni dado ninguna pista sobre su origen.

Según relata en el texto, Duffy fue drogada el día de su cumpleaños y el calvario duró cuatro semanas.

Era mi fiesta de cumpleaños, me drogaron en un restaurante y durante cuatro semanas. Me llevaron a un país extranjero. No recuerdo subir al avión pero de pronto me encontré en la parte trasera de un vehículo", cuenta.