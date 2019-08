Dulce María aclara la estafa en los preparativos de su boda

Dulce María comentó en su reciente visita al programa La Saga de Adela Micha, sobre un contratiempo que tuvo con el Jardín Rincón Meztitla (jardín de eventos ubicado en Tepoztlán, Morelos), lugar donde se llevaría a cabo su boda con el cineasta Paco Álvarez. Ante esto mucho comenzaron los rumores de una supuesta estafa por parte de este lugar para eventos y que esto habría llevado a la cancelación de la boda de la ex RBD.

La cantante y actriz usó su cuenta de Twitter para aclarar esta situación: "no suspendimos nuestra boda, no nos estafaron los organizadores; de nuestra Wedding Planner solo hemos recibido apoyo, cariño, compromiso y disposición para ayudarnos en todo. Así como de nuestros demás proveedores quienes nos han apoyado en cada momento con todo el amor que merece un evento tan importante para cualquier pareja de novios”.

Sobre lo ocurrido en Jardín Rincón Meztitla, Dulce María comentó: "el único problema es que tuvimos que cambiar el lugar de nuestra boda, ya que en este momento no tenían consagrado el jardín para llevar a cabo la ceremonia religiosa ahí y no podíamos avanzar con los trámites de la boda; el lugar nos pidió dar el 100 por ciento de anticipo desde un inicio (lo cual no es normal y en la emoción del momento lo dimos) y al cancelar por esta causa, ajena a nosotros, se quedaron con el 70 por ciento de nuestro dinero y nos bloquean la comunicación a nosotros y a nuestra Wedding Planner”.

Tanto Dulce María como su futuro esposo sabían que habría penalizaciones por la cancelación del evento; decidieron aplazar su boda y no cancelarla como se ha estado diciendo en varios medios de comunicación.

Esa es la única verdad, pero todo sigue en pie, simplemente celebraremos nuestra boda en otro lugar y en otra fecha.

"Ojalá esto les sirva otras parejas a tener cuidado ya que en la emoción de estar planeando un día tan importante, es fácil caer en situaciones como ésta. Creemos que todo se acomoda de la mejor manera, y afortunadamente, hay lugares que más allá del negocio de una boda, entienden lo importante y el valor de esa experiencia y lo que significa en la vida de cualquier pareja. Les agradecemos su apoyo e interés”, mencionó Dulce María.